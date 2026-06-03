Kim Oanh Group được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Đồng thời, Kim Oanh Land - thành viên Kim Oanh Group - tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội.

Hoàn thiện hệ sinh thái nhà ở cho mọi phân khúc khách hàng

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng, Kim Oanh Group lựa chọn phát triển đồng thời ba phân khúc trọng điểm gồm nhà ở xã hội, bất động sản trung cấp và bất động sản cao cấp.

Bà Mai Thị Diễm Trang - Giám đốc Khối Quản lý Thương hiệu Kim Oanh Group - đại diện nhận giải “Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam” (Ảnh: Kim Oanh Group).

Ở phân khúc nhà ở xã hội, doanh nghiệp hướng tới nhóm khách hàng là người lao động, công nhân và người có thu nhập trung bình, thấp. Trong khi đó, phân khúc trung cấp là phân khúc bản lề, dành cho những người đang bước vào giai đoạn ổn định và muốn nâng cấp chất lượng, những người cần một không gian sống cân bằng giữa chi phí và chất lượng, đủ tốt để an cư và phát triển.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mới của doanh nghiệp khi ra mắt thương hiệu bất động sản cao cấp KINERA cùng dự án One Era. Được phát triển trên quy mô gần 50ha với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương, One Era được định vị là khu đô thị kiểu mẫu cho thế hệ mới với hệ tiện ích đồng bộ từ giáo dục, y tế, thương mại, giải trí… hướng đến chuẩn sống quốc tế cho cộng đồng cư dân tương lai.

Điểm chung xuyên suốt là tất cả các phân khúc đều được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp “all-in-one” - nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập và tận hưởng cuộc sống ngay trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Tiên phong phát triển nhà ở xã hội theo chuẩn quốc tế

Trong hai giải thưởng được trao năm nay, danh hiệu Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội dành cho Kim Oanh Land là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Đề án phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đến nay Kim Oanh Land đã phát triển 14 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 25.000 sản phẩm. Riêng năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường hơn 4.000 căn hộ nhà ở xã hội. Trong giai đoạn đến năm 2028, Kim Oanh Land đặt mục tiêu triển khai tổng cộng 26 dự án, cung cấp khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư dự kiến 31.000 tỷ đồng.

Ông Tô Duy Chinh - Phó tổng giám đốc kinh doanh Kim Oanh Land - đại diện nhận giải “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội” (Ảnh: Kim Oanh Group).

Điểm khác biệt của Kim Oanh Land nằm ở việc phát triển dòng sản phẩm K-Home - mô hình nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào giá bán, doanh nghiệp hướng tới việc nâng cao chất lượng sống thông qua quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, không gian xanh và hệ thống tiện ích cộng đồng hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án K-Home Avenue, một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm của Kim Oanh Land trong năm 2026 (Ảnh: Kim Oanh Group).

Với định hướng "nhà ở xã hội nhưng chất lượng tương đương nhà ở thương mại", các dự án K-Home được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, nước sạch và vật liệu xây dựng, đồng thời giảm chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.

Kim Oanh Land còn hợp tác với các đối tác quốc tế như Surbana Jurong (Singapore) nhằm đưa những kinh nghiệm phát triển đô thị tiên tiến vào các dự án nhà ở xã hội tại Việt Nam. Hiện các dự án K-Home Avenue, K-Home City View và K-Home Midtown từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo những khu dân cư hiện đại, xanh và bền vững cho người lao động.

Khẳng định năng lực của nhà phát triển bất động sản triển vọng

Sau 18 năm phát triển, Kim Oanh Group đã tham gia đầu tư và phát triển hơn 70 dự án bất động sản, cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm mỗi năm. Song song với hoạt động phát triển dự án, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành gồm xây dựng, quản lý vận hành, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Theo ông Tô Duy Chinh, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land, mọi chiến lược phát triển của doanh nghiệp đều được xây dựng trên nền tảng lấy con người làm trọng tâm. Từ việc mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, phát triển các khu đô thị tích hợp cho đến đầu tư các dự án cao cấp, mục tiêu cuối cùng là kiến tạo những cộng đồng văn minh, môi trường sống chất lượng và những giá trị lâu dài cho xã hội.

Hai giải thưởng tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả mà Kim Oanh Group đã đạt được, mà còn cho thấy hướng đi của doanh nghiệp đang phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại: phát triển bất động sản gắn với nhu cầu thực, nâng cao chất lượng sống và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng.