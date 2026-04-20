Kiều hối chuyển về TPHCM giảm sâu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói lý do

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV 2) ghi nhận lượng kiều hối đổ về TPHCM quý đầu năm giảm 17% so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ USD. Dòng kiều hối có xu hướng giảm từ quý IV/2025 sang đầu năm nay khi quý cuối năm ngoái lượng kiều hối chuyển về cũng giảm xuống mức gần 2,4 tỷ USD.

Lý giải về điều này, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN KV2, cho biết điều này phản ánh tác động từ kinh tế quốc tế, trong nước và các yếu tố địa chính trị. Theo bà, kinh tế thế giới phục hồi chậm cùng lạm phát cao làm tăng chi phí sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài tại các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam.

Xung đột địa chính trị tại Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối, khi làm gia tăng biến động giá năng lượng và áp lực lạm phát toàn cầu.

Giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng (Ảnh: DT).

Bà Liên nhận định thêm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định nhưng một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng phần nào ảnh hưởng đến quyết định chuyển tiền về nước.

Dự báo trong thời gian tới, đại diện NHNN KV 2 cho rằng kiều hối có thể chưa tăng rõ rệt do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế trong và ngoài nước. Thông thường, sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, kiều hối có xu hướng phục hồi nhẹ trong các quý tiếp theo khi hoạt động kinh tế và việc làm của lao động ở nước ngoài dần ổn định trở lại.

Tuy nhiên, diễn biến xung đột tại Trung Đông và các khu vực khác vẫn phức tạp, tiếp tục tác động đến giá năng lượng, lạm phát và tâm lý thị trường. Việc này ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng tích lũy của kiều bào.