Kiến nghị giảm lãi suất vay xuất khẩu xuống dưới 6% để hỗ trợ doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) vừa công bố kết quả khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì tín hiệu tích cực trong quý I

Theo HUBA, từ cuối tháng 2, tác động từ căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã khiến doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với nhiều áp lực gia tăng. Giá nhiên liệu và các nguyên vật liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ tăng 30-40%, trong khi chi phí logistics cho hàng xuất khẩu tăng gấp 2-3 lần. Bên cạnh đó, dòng tiền bị chậm trễ và khó khăn trong việc xác định thời gian nhập khẩu đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như hàng không và cảng biển.

Ngành dệt may, thời trang cũng chịu tác động tương tự khi chi phí vận chuyển tăng mạnh, kéo dài thời gian giao hàng thêm 14-20 ngày. Điều này đặc biệt gây áp lực lên phân khúc thời trang nhanh - vốn yêu cầu vòng đời sản phẩm ngắn và tốc độ xoay vòng cao.

Dù vậy, kết quả khảo sát quý I của HUBA cho thấy bức tranh chung của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khá tích cực. Cụ thể, 86% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định, trong khi 75% cho biết lợi nhuận được duy trì.

Đáng chú ý, 79,5% doanh nghiệp kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý tới. Đồng thời, 91% đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh tại TPHCM ngày càng thuận lợi hơn, qua đó có tới 86% doanh nghiệp dự kiến mở rộng tuyển dụng trong thời gian tới.

Lãi suất cho vay sản xuất lên đến 15%, HUBA đề xuất giảm (Ảnh minh họa: DT).

Kiến nghị hạ lãi suất xuống dưới 6%/năm

Ở một diễn biến khác, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nhấn mạnh áp lực về vốn đang trở thành bài toán lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội, mặt bằng lãi suất cho vay hiện phổ biến trên 8,5%/năm; riêng một số lĩnh vực như bất động sản có thể lên tới 14-15%/năm, tạo gánh nặng đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Trước thực tế này, HUBA đề xuất hệ thống ngân hàng cần áp dụng cơ chế tín dụng linh hoạt hơn, bao gồm nới lỏng điều kiện vay và kéo dài thời hạn vay đối với các đơn hàng xuất khẩu. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị xem xét đưa mặt bằng lãi suất xuống dưới 6%/năm cho nhóm doanh nghiệp xuất khẩu nhằm giảm áp lực chi phí tài chính, hỗ trợ duy trì dòng tiền và chia sẻ rủi ro.

Bên cạnh đó, HUBA cũng đề xuất Nhà nước xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế. Các quy định về kiểm tra chuyên ngành cần được hoàn thiện theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường hậu kiểm để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu.

Về dài hạn, Hiệp hội kiến nghị TPHCM sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại; tăng cường kết nối liên vùng, ưu tiên đầu tư hạ tầng và phát triển các trung tâm logistics quy mô lớn.

Trong ngắn hạn, HUBA đề xuất nghiên cứu các công cụ hỗ trợ như cơ chế bình ổn chi phí logistics, đồng thời xem xét thành lập quỹ hỗ trợ vận chuyển nhằm giúp doanh nghiệp ứng phó với biến động thị trường.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng kiến nghị thành phố đẩy nhanh việc giải phóng nguồn lực từ đất đai, đưa vào khai thác hiệu quả. Cụ thể, cho phép người dân và doanh nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các khu đất không còn khả năng sản xuất nông nghiệp mà không cần chờ đăng ký theo năm.