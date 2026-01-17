Không lập hóa đơn bán hàng bị phạt tới 80 triệu đồng: Chi tiết mức xử phạt

Từ ngày 16/1, các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn chính thức có hiệu lực theo Nghị định 310/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2020. Những thay đổi này được đánh giá là siết chặt kỷ cương quản lý thuế, đồng thời khắc phục các bất cập phát sinh trong quá trình thực thi thời gian qua.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, nếu người nộp thuế khai sai nhiều chỉ tiêu trên cùng một hồ sơ khai thuế thì chỉ bị xử phạt một hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai chỉ tiêu thuế có số tiền thuế bị khai sai lớn nhất trong các hành vi đã thực hiện.

Trường hợp người nộp thuế khai sai nhiều chỉ tiêu nhưng việc khai sai không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được hoàn, chỉ bị xử phạt một hành vi vi phạm hành chính với mức phạt tương ứng với số lượng hóa đơn sai phạm.

Quy định này nhằm tránh tình trạng xử phạt chồng chéo, đồng thời đảm bảo tính hợp lý, công bằng trong áp dụng chế tài.

Theo Luật quản lý thuế, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hợp tác xã, phải lập hóa đơn và giao cho người mua khi bán hàng.

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (Ảnh: Thuế TP Hà Nội).

Nghị định mới cũng sửa đổi khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, theo hướng phân loại rõ ràng giữa hành vi lập hóa đơn và hành vi không lập hóa đơn, đồng thời căn cứ vào số lượng hóa đơn vi phạm.

Các mức xử phạt được phân chia thành nhiều khung, từ vi phạm 1 đến trên 100 hóa đơn. Theo đó, trường hợp người bán không lập hóa đơn, mức thấp nhất 1-2 triệu đồng và cao nhất 60-80 triệu khi không lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ từ 50 số hóa đơn trở lên. Tiền phạt 10-30 triệu và 30-50 triệu đồng tương ứng số hóa đơn không được lập là 10-20 và 20-50 hóa đơn.

Trường hợp người bán lập hóa đơn không đúng thời điểm cũng bị phạt tương tự khi không lập. Mức tiền phạt thấp nhất 500.000 đồng và cao nhất 70 triệu đồng.

Trước đó, theo Nghị định 125/2020, tổ chức, cá nhân lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt 4-8 triệu đồng. Còn nếu không lập hóa đơn bán hàng, họ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Theo quy định, các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đang được phát hiện sau ngày Nghị định có hiệu lực sẽ áp dụng theo quy định mới. Trường hợp hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm 16/1 nhưng sau đó mới bị phát hiện, nếu quy định mới nhẹ hơn thì áp dụng theo hướng có lợi cho người vi phạm.

Đáng chú ý, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, phù hợp với nguyên tắc xử phạt hiện hành.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt lần này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế, hóa đơn, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.