Không khí lễ hội trong ngày khai trương Vincom Plaza Vinh

Điểm hẹn mua sắm, ẩm thực, giải trí mới của người Nghệ An

Ngày 19/12, Vincom Plaza Vinh đã khai trương trong không khí lễ hội. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của TTTM Vincom thứ 90 trên toàn quốc mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm diện mạo đô thị Nghệ An - từ một trung tâm hành chính, giáo dục, đang dần vươn mình trở thành điểm đến sôi động, hiện đại và hội nhập của Bắc Trung Bộ.

Tọa lạc ngay trung tâm Thành Vinh, tại tòa tháp 37 tầng cao nhất Nghệ An và Bắc Trung Bộ, Vincom Plaza Vinh gây ấn tượng bởi kiến trúc hiện đại, mang đậm tinh thần hội nhập.

TTTM này có quy mô hơn 25.000 m² sàn, gồm 5 tầng thương mại và 2 tầng hầm để xe, được thiết kế hài hòa với không gian thông tầng đón ánh sáng tự nhiên, mang đến trải nghiệm mua sắm thoáng đãng và khác biệt.

Cùng với khách sạn Sheraton Vinh - khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu vực được quản lý bởi Tập đoàn Marriott - và VinWonders Cửa Hội, tổ hợp công viên giải trí, công viên nước và cáp treo vượt biển lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Vincom Plaza Vinh là mảnh ghép quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh, nâng tầm trải nghiệm sống cho người dân địa phương, thu hút du lịch và và định hình hình ảnh một Nghệ An hiện đại, năng động, bền vững trong tương lai.

Vincom Plaza Vinh tọa lạc tại tòa tháp 37 tầng cao nhất Bắc Trung Bộ

Trong những ngày đầu vận hành, Vincom Plaza Vinh đã thu hút người dân và du khách đến check-in, mua sắm, giải trí nhờ quy tụ gần 60 thương hiệu trong nước và quốc tế.

Sự xuất hiện lần đầu tại Nghệ An của các thương hiệu như Adidas Originals, Puma, MR.DIY, Samsonite, Eva de Eva… mang đến làn gió mới cho thị trường bán lẻ địa phương, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm từ giới trẻ yêu thời trang, gia đình hiện đại đến khách du lịch.

Hệ thống thương hiệu thời trang, thể thao còn nổi bật với Canifa, IEF, Li-Ning, Xtep, MaxxSport; nhóm phụ kiện - du lịch có Puccini, Samsonite, Mắt Việt, Bag Korea; nhóm tiêu dùng thiết yếu với WinMart, MR.DIY, tạo nên trải nghiệm “một điểm đến - đa nhu cầu” lần đầu hiện diện tại Nghệ An.

Vincom Plaza Vinh quy tụ loạt thương hiệu thời trang – phụ kiện đình đám

Bùng nổ ưu đãi khai trương, khuấy động trải nghiệm mùa lễ hội

Không khí mua sắm, giải trí tại Vincom Plaza Vinh càng thêm sôi động nhờ loạt ưu đãi lớn đồng loạt triển khai trong dịp khai trương.

Nổi bật, Adidas Originals giảm đến 50% và thêm 15% khi mua từ 3 sản phẩm; Lecos ưu đãi mua 1 tặng 1 toàn bộ sản phẩm; WinMart áp dụng mua 1 tặng 1 cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu… thu hút khách hàng trong những ngày đầu TTTM đi vào vận hành.

5 tầng bên trong Vincom Plaza Vinh đông kín khách trong ngày khai trương

Trải nghiệm ẩm thực tại Vincom Plaza Vinh cũng cực kỳ ấn tượng với sự hiện diện của 3 thương hiệu đồ uống nổi tiếng là Starbucks - Phê La và Katinat, mang đến không gian gặp gỡ, làm việc, trò chuyện và check-in trẻ trung, năng động của người dân Nghệ An.

Bộ ba Starbucks – Phê La – Katinat cùng hội tụ tại Vincom Plaza Vinh

Bên cạnh đó là “bản đồ ẩm thực” phong phú với các thương hiệu Hàn - Thái - Trung được yêu thích, như Dookki, Guigui BBQ, KhaoJao, Bao Dimsum, cùng các thương Việt chất lượng như Hằng Duy, Cơm nhà Mộc, đáp ứng đa dạng khẩu vị của gia đình, nhóm bạn và khách du lịch.

Trong dịp khai trương, nhiều ưu đãi ẩm thực hấp dẫn được triển khai, nổi bật như Phê La tặng 500 cốc size Phê cho hóa đơn từ 100.000 đồng; Tian Long ưu đãi tặng suất bò tươi dài 1m cho nhóm 4 người; Long Wang giảm 20% toàn bộ menu; hay Buffet Hải sản Hằng Duy với chương trình tặng 1.000 suất tôm hùm baby nướng phô mai dát vàng trong những ngày đầu mở cửa...

Gian hàng ẩm thực đông kín cùng loạt ưu đãi khai trương hấp dẫn

Không dừng lại ở đó, Vincom Plaza Vinh còn mở ra thế giới vui chơi - giải trí trọn vẹn cho mọi thế hệ. Điểm nhấn nổi bật là Galaxy Cinema - cụm rạp chiếu phim cao cấp và hiện đại nhất Nghệ An, mang đến trải nghiệm điện ảnh chuẩn quốc tế.

Trong tuần lễ khai trương, Galaxy Cinema tặng túi tote, bịt mắt, móc khóa,… cho hóa đơn từ 150.000 đồng, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm cho khách đến vui chơi, giải trí.

Các khu vui chơi như Magic Land, Pixel Zone, My Kingdom, NaBi, Liti Baby đồng loạt tổ chức hoạt náo, minigame và ưu đãi vé, tạo nên bức tranh rộn ràng cho trẻ nhỏ và các gia đình.

Không khí lễ hội rộn ràng bên ngoài điểm hẹn mới của Thành Vinh

Sự kiện khai trương Vincom Plaza Vinh - TTTM Vincom thứ 90 - đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Vincom Retail.

Đồng thời, với sự xuất hiện của Vincom Plaza Vinh, Thành Vinh có thêm một “tọa độ sống” mang tính biểu tượng - nơi mua sắm, ẩm thực, giải trí và lễ hội cùng hội tụ, góp phần định hình phong cách sống hiện đại và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động của người Nghệ An.