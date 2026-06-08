Không chỉ EVN, nhiều doanh nghiệp có hàng nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến cuối năm 2025 có khoảng 152.000 tỷ đồng số dư tiền gửi có kỳ hạn. Doanh nghiệp cho biết đây là số liệu hợp nhất từ các đơn vị thành viên, bao gồm khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện và các đơn vị dịch vụ phụ trợ.

Tập đoàn lý giải việc duy trì lượng tiền gửi lớn là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động thường xuyên. Các đơn vị phát điện phải duy trì dòng tiền để mở thư tín dụng (L/C) thanh toán nhiên liệu trong nước và nhập khẩu.

Không chỉ EVN, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán cũng có núi tiền mặt rủng rỉnh. Tại Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), vào cuối năm 2025, công ty có 25.957 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong tổng số 41.639 tỷ đồng tiền nhàn rỗi. Số tiền gửi này bằng 31% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Cũng nhờ đó, công ty bán lẻ ghi nhận 2.912 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu, tăng 35% so với năm trước. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp thu lãi gần 8 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3, số tiền gửi ngân hàng nhích thêm một chút, đạt 26.288 tỷ đồng. Lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu trong kỳ báo cáo tài chính đầu năm đạt 801 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ Thế Giới Di Động, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã: GAS) cũng sở hữu lượng tiền gửi đạt 39.766 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Con số này chiếm 42% tổng tài sản của doanh nghiệp. Khoản tiền gửi ngân hàng đã đem về cho công ty số lãi gần 1.271 tỷ đồng nhưng vẫn giảm 13% so với năm trước.

Vào ngày 31/3, khoản tiền gửi này đạt 40.175 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước. Lãi tiền gửi, tiền cho vay là 328 tỷ đồng, tức doanh nghiệp thu khoảng 3,6 tỷ đồng/ngày.

Hai ông lớn gắn liền với tên tuổi tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) và Vingroup (mã chứng khoán: VIC) cũng có lượng tiền gửi lớn. Ở Vinhomes, vào cuối năm 2025, công ty có 49.962 tỷ đồng tiền gửi, gấp 1,7 lần so với đầu năm. Còn Vingroup có 73.542 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm.

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) của tỷ phú Trần Đình Long cũng lộ diện khoản tiền gửi lớn. Cuối năm 2025, công ty thép có 30.032 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, giảm 25% so với đầu năm. Lãi tiền gửi và cho vay trong năm này đạt 1.263 tỷ đồng, tương đương trung bình 3,5 tỷ đồng/ngày.