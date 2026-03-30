Khối ngoại bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, xả mạnh cổ phiếu của các tỷ phú Việt

Kết thúc giao dịch tuần trước, VN-Index dừng ở mức 1.672,8 điểm, tăng 24,99 điểm, tương đương 1,52% so với tuần trước. Chỉ số ghi nhận nhịp phục hồi sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp - giai đoạn khiến thị trường bốc hơi hơn 232,5 điểm (khoảng 12,3%).

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 20.647 tỷ đồng/phiên, giảm 33,79% so với tuần trước và thấp hơn 25,99% so với mức trung bình 5 tuần gần nhất.

Về giao dịch khối ngoại, áp lực xả hàng từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường với giá trị bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng. Tâm điểm dòng tiền rút ra tập trung vào loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn của các tỷ phú Việt.

Trên sàn HoSE, tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 2.982 tỷ đồng, tương đương khối lượng 67,5 triệu cổ phiếu. Đứng đầu danh sách các mã bị khối ngoại bán ròng là chứng chỉ quỹ FUEVFVND của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond. Xếp ở vị trí tiếp theo, cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bị bán ròng 810 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối ngoại còn bán ròng hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Cụ thể, mã HDB của HDBank (tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo) bị bán 611 tỷ đồng; mã VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị xả ròng lần lượt 560 tỷ đồng và 325 tỷ đồng. Ngoài ra, mã MWG của Thế Giới Di Động cũng bị rút 323 tỷ đồng, mã NVL của Novaland bị bán ròng 215 tỷ đồng…

Trái ngược với HoSE, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài trong tuần qua mua ròng với tổng giá trị 397,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 12,06 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán, khối ngoại xả mạnh nhất tại cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O với giá trị đạt 29,7 tỷ đồng.