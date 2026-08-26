Khởi động triển khai hợp đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Theo đó, chủ đầu tư cùng liên danh tư vấn quản lý dự án WOOD - PVE (PMC) và liên danh nhà thầu EPC Chengda - BPE, đã phối hợp huy động nhân sự chủ chốt, hoàn thiện bộ máy quản lý dự án, thống nhất các quy trình phối hợp, chuẩn bị các kế hoạch triển khai và xây dựng khung quản trị tổng thể cho dự án.

Ngày 21/8, cuộc họp khởi động triển khai Hợp đồng EPC đã được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo và đội ngũ quản lý dự án giữa chủ đầu tư BSR, WOOD - PVE và EPC Chengda - BPE.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi họp (Ảnh: BSR).

Tại cuộc họp, các bên đã cùng rà soát toàn diện các mục tiêu tổng thể của dự án, bao gồm nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; nâng cao khả năng linh hoạt trong chế biến dầu thô; sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu EURO V; đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo lộ trình của Chính phủ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Xuyên suốt các nội dung trao đổi, các bên đã thống nhất thông điệp hành động chung là “One Team, One Goal - Safe. On Time. Together” (Một đội ngũ, Một mục tiêu - An toàn - Đúng tiến độ - Chung sức đồng lòng).

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai dự án (Ảnh: BSR).

Nguyên tắc quản trị được xây dựng trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bên; bảo đảm quá trình ra quyết định kịp thời, minh bạch và có đầy đủ cơ sở; tăng cường quản lý rủi ro chủ động, quản lý thay đổi hiệu quả và duy trì sự đảm bảo về kỹ thuật - công nghệ trong toàn bộ vòng đời dự án.

BSR giữ vai trò quản trị tổng thể dự án với tư cách chủ đầu tư; liên danh WOOD - PVE thực hiện chức năng tư vấn PMC hỗ trợ quản lý và giám sát dự án; liên danh Chengda - BPE triển khai các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng và chạy thử theo phạm vi hợp đồng EPC.

Tại cuộc họp, các bên cũng đã thống nhất các mục tiêu và các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) làm cơ sở quản trị và theo dõi thực hiện trong suốt quá trình triển khai.

An toàn và chất lượng được xác định là giá trị cốt lõi, đồng thời là ưu tiên cao nhất của dự án, với mục tiêu đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng theo hợp đồng đã ký, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng.

Về tiến độ, các bên cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mốc quan trọng theo kế hoạch được phê duyệt, hướng tới mục tiêu đạt mốc nghiệm thu ban đầu sớm hơn một tháng so với hợp đồng đã ký.

Tại cuộc họp, BSR khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong quá trình triển khai dự án thông qua việc huy động sớm nguồn lực, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh và thúc đẩy cơ chế xem xét, phản hồi nhanh đối với các hồ sơ, tài liệu thuộc đường găng của dự án.

Chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC thống nhất thông điệp hành động (Ảnh: BSR).

Với tinh thần “One Team, One Goal - Safe. On Time. Together”, cuộc họp khởi động đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn triển khai EPC với quyết tâm cao. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa đối với dự án trọng điểm của BSR, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của ngành lọc hóa dầu và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.