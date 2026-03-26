Khởi công nhà máy điện LNG quy mô gần 19.000 tỷ đồng tại TPHCM

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước vừa ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, đồng thời tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tại xã Hiệp Phước (TPHCM).

Sau dự án Nhơn Trạch 3 & 4, đây là hợp đồng PPA thứ hai trong lĩnh vực điện khí LNG tại Việt Nam và là hợp đồng PPA LNG đầu tiên được triển khai theo Nghị định số 56/2025 ngày 3/3/2025 của Chính phủ về cơ chế ưu đãi phát triển các dự án nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy phát triển các dự án điện khí LNG tại Việt Nam. Trong cấu trúc nguồn điện mới, điện khí LNG được xác định là trụ cột quan trọng nhằm thay thế dần nhiệt điện than và bổ sung nguồn điện nền linh hoạt cho hệ thống.

Quy hoạch điện 8 điều chỉnh xác định đến năm 2030, Việt Nam dự kiến phát triển khoảng 22-22,5 GW điện khí LNG, với tổng công suất khoảng 22.400 MW.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát tiến độ Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước (Ảnh: VGP).

Năm 2026 được xem là thời điểm điện khí LNG tăng tốc. Theo đó, nhà máy điện LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai theo hình thức đầu tư tư nhân (BOO), với tổng mức đầu tư khoảng 18.911 tỷ đồng (tương đương 892 triệu USD) và công suất lắp đặt 1.200 MW.

Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí hiện đại do Siemens (Đức) cung cấp, góp phần tối ưu hóa vận hành và giảm phát thải.

Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại, Nhà máy điện LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 sẽ cung cấp hơn 7 tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.