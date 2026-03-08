Kho dầu tại Iran bị tấn công, giá dầu diesel liệu có tăng sốc?

Quân đội Israel tuyên bố tấn công các kho nhiên liệu tại Tehran vào tối 7/3, nơi mà họ nói rằng cung cấp nhiên liệu cho "nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự tại Iran".

Video từ hãng thông tấn Reuters cho thấy khói lửa bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran. Một nguồn tin từ Bộ Dầu mỏ Iran cho biết 3 kho dầu ở phía tây Tehran đã bị các máy bay chiến đấu Israel tập kích. Các kho dầu bị đánh trúng nằm tại khu vực Kuhak và Shahran thuộc thủ đô, cùng thành phố Karaj lân cận.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ ngày 28/2 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, với mức tăng khoảng 35% chỉ trong một tuần. Đáng chú ý, giá dầu diesel cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi nhảy thêm 0,41 USD, lên 4,33 USD/gallon, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023.

Các tàu vận tải ở châu Á đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn dầu nhiên liệu do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Tại Mỹ, giá xăng và dầu diesel đã tăng 11-15% so với tuần trước.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn của nước này tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng, nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước.

Nguyên nhân chủ yếu là việc vận chuyển năng lượng toàn cầu bị gián đoạn khi nhiều tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz do lo ngại nguy cơ bị tấn công.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải then chốt nối vịnh Ba Tư với vùng biển quốc tế và khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua đây. Theo dữ liệu của Kpler, khối lượng dầu nhiên liệu xuất khẩu qua tuyến đường này trung bình đạt khoảng 3,7 triệu tấn/tháng.

Việc tàu chở dầu không thể di chuyển khiến lượng dầu tồn đọng tại Trung Đông ngày càng lớn. Khi kho chứa dần kín chỗ, nhiều quốc gia sản xuất buộc phải giảm sản lượng. Iraq đã cắt giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày do thiếu không gian lưu trữ.

Theo bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của JPMorgan, thị trường năng lượng hiện không còn chỉ phản ánh rủi ro địa chính trị mà đang phải đối mặt với những gián đoạn vận hành thực tế.

Trong báo cáo gửi khách hàng ngày 6/3, bà Kaneva cảnh báo nếu xung đột kéo dài hơn 3 tuần, các nước Trung Đông có thể nhanh chóng cạn dung lượng lưu trữ và buộc phải đóng cửa một phần hoạt động sản xuất dầu. Khi đó, giá dầu Brent có thể vượt mốc 100 USD/thùng.

JPMorgan cũng ước tính tổng sản lượng bị cắt giảm có thể vượt 4 triệu thùng/ngày vào cuối tuần tới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Một tàu dầu thả neo tại thành phố cảng Nakhodka, Nga (Ảnh: Reuters).

Tính đến hết ngày 6/3, thị trường dầu mỏ ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai. Giá dầu Brent tăng 8,52% lên 92,69 USD mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 12,21% lên 90,90 USD.

Tính chung cả tuần, dầu thô Mỹ tăng 35,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai bắt đầu giao dịch năm 1983. Trong khi đó, dầu Brent tăng 28%, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Ngày 7/3, Kuwait cho biết đã phải giảm sản lượng khai thác và lọc dầu khi tàu chở hàng không thể di chuyển qua vịnh Ba Tư do căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Quốc gia vùng Vịnh này chưa công bố mức cắt giảm cụ thể, song cho biết đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế của tình hình an ninh tại Trung Đông.

Kuwait hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trong tháng 1, sản lượng của nước này đạt khoảng 2,6 triệu thùng/ngày.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) cho biết sẵn sàng khôi phục sản lượng khi điều kiện vận chuyển và an ninh được cải thiện.

Xung đột tại Trung Đông cũng tác động đến thị trường khí đốt toàn cầu. Qatar đã tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ đầu tuần sau các cuộc tấn công từ Iran. Hiện khoảng 20% lượng LNG xuất khẩu toàn cầu đến từ quốc gia này.

LNG là khí tự nhiên được làm lạnh để hóa lỏng, giúp vận chuyển bằng tàu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn năng lượng này chủ yếu được sử dụng cho sản xuất điện và sưởi ấm.