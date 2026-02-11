Kho bạc Nhà nước gửi hơn 400.000 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của các "ông lớn" ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank cho thấy tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại những nhà băng này tăng trong năm qua.

Tại BIDV, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đạt 135.865 tỷ đồng. Trong đó, 134.625 tỷ đồng là loại hình có kỳ hạn và hơn 1.240 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn. Con số này giảm 6,5% so với số dư 145.266 tỷ đồng tiền gửi vào cuối năm 2024.

Tại VietinBank, Kho bạc Nhà nước đang gửi 134.625 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 7% so với cuối năm 2024.

Vietcombank là ngân hàng nhận được số tiền gửi nhiều nhất, đạt hơn 136.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với thời điểm đầu năm. Dù vậy, so với thời điểm cuối quý III, số dư tiền gửi tại Vietcombank đã giảm 21.250 tỷ đồng.

Tính chung, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh là hơn 406.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, tăng gần 11% so với cuối năm 2024. Agribank chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết.

Tiền gửi Kho bạc Nhà nước được gửi tại các ngân hàng thường thay đổi theo thời gian và có tính mùa vụ, chịu tác động từ tốc độ giải ngân vốn đầu tư công .

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2025 là 755.142 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31/1/2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 146.934 tỷ đồng.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước là nguồn hỗ trợ thanh khoản đáng kể cho Big4, giúp những nhà băng này không chịu quá nhiều áp lực huy động từ khách hàng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, nhiều năm nay, để tối đa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước thường gửi tiền thanh toán (không kỳ hạn) và có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Đây là nguồn vốn tốt mà nhiều nhà băng mong muốn, song không phải đơn vị nào cũng được tiếp cận.

Việc "chọn mặt gửi tiền" của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng không đơn giản. Đầu tiên là đánh giá của Ngân hàng Nhà nước về tính an toàn, hoạt động hiệu quả. Sau đó, Bộ Tài chính - cơ quan chủ quản - tiếp tục đề ra tiêu chí để lọc.

Theo quy định, các ngân hàng phải đấu thầu công khai để được nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Ngân hàng được chọn phải có tên trong danh sách nhà băng có mức độ an toàn cao do Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

Từ danh sách này, Kho bạc Nhà nước sẽ đánh giá một lần nữa, dựa trên tiêu chí tại Thông tư 64/2019 về chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Bộ Tài chính quy định. Các tiêu chí gồm quy mô tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, nợ xấu so với dư nợ tín dụng; kết quả hoạt động kinh doanh. Các tiêu chí này được tính theo trọng số.

Qua các vòng đánh giá này, các ngân hàng sẽ tham gia chào thầu, ngân hàng nào trả lãi cao sẽ được ưu tiên. Tiêu chí tổng tài sản và vốn chủ sở hữu chiếm 80% trọng số đánh giá. Do đó, các nhà băng có vốn Nhà nước có ưu thế vượt trội hơn.