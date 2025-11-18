Khi niềm tin của khách hàng trở thành định hướng kinh doanh trên thương mại điện tử

Giữa hàng loạt lựa chọn trên sàn thương mại điện tử, động lực khiến người tiêu dùng bấm thanh toán không chỉ là mức giá hấp dẫn, mà còn là cảm giác an tâm khi mua sắm. Bởi vậy, nhiều nhà bán hàng trực tuyến đã và đang chú trọng xây dựng uy tín từ những khâu nhỏ nhất trong quá trình vận hành.

Nhà bán hàng mới và hành trình xây dựng uy tín từ những điều nhỏ nhất

Chỉ sau hơn hai năm mở bán, gian hàng chuyên sản phẩm chăm sóc thú cưng KangPet đã có hơn 14,5 nghìn lượt theo dõi, trở thành shop (cửa hàng) yêu thích trên Shopee.

Theo anh Thế Anh, một nhà bán hàng mới muốn tạo dựng uy tín trên sàn thương mại điện tử cần làm tốt cả ở sản phẩm và dịch vụ. Do đó, KangPet chú trọng đầu tư từ khâu đóng gói đến chăm sóc khách hàng trước và sau khi nhận hàng.

“Nhà bán hàng không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán trải nghiệm. Với những đánh giá tốt, KangPet sẽ gửi thêm phiếu ưu đãi cho lần mua hàng tiếp theo. Nếu khách hàng chưa hài lòng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại đơn hàng và hỗ trợ đổi trả miễn phí”, anh Thế Anh nói thêm.

KangPet chú trọng đầu tư vào khâu đóng gói và các chương trình chăm sóc khách hàng (Ảnh: KangPet).

Bên cạnh kế hoạch và chiến lược riêng, đại diện KangPet nhận định nhãn hiệu "Shop yêu thích" từ Shopee cũng góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin từ người tiêu dùng.

Shop yêu thích trên Shopee là nhãn hiệu dành cho các gian hàng có doanh số bán hàng và hiệu quả hoạt động tốt, đồng thời phải đạt được mức điểm cao ở các tiêu chí như tỷ lệ phản hồi khách hàng, điểm đánh giá, tỷ lệ đơn hàng thành công... Do đó, ngay từ những ngày đầu, KangPet đã đặt mục tiêu đạt nhãn hiệu này nhanh nhất có thể bằng sự chỉn chu trong kinh doanh.

Chia sẻ về Mega Sale 11.11 vừa qua, đại diện KangPet cho biết số lượng đơn hàng đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Với anh Thế Anh, tất cả những thành công đạt được, từ sự tin tưởng của khách hàng đến doanh thu ổn định với nguồn lực tối ưu, khiến nhà bán hàng như anh cảm thấy an tâm hơn trong quá trình vận hành, kinh doanh trên sàn.

Hướng tới mùa mua sắm cuối năm, KangPet kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm, tối ưu gian hàng và nâng cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Doanh thu ổn định và sự tin tưởng từ người mua là động lực để KangPet nâng tầm gian hàng trên Shopee (Ảnh: KangPet).

8 năm duy trì niềm tin người tiêu dùng của thương hiệu thời trang GenZ

SSStore.Aesthetic là minh chứng điển hình cho hành trình phát triển bền bỉ xây dựng vị thế trên sàn thương mại điện tử. Gia nhập Shopee từ 8 năm trước, thương hiệu thời trang này đã trở thành lựa chọn quen thuộc của các bạn trẻ theo đuổi phong cách năng động, cá tính.

Anh Dương Trung Nhân, đại diện thương hiệu chia sẻ rằng, từ những ngày đầu, SSStore.Aesthetic xác định thương mại điện tử đã thay đổi hành vi tiêu dùng và anh cùng đội ngũ muốn là những người đón đầu xu hướng đó.

Trong suốt 8 năm qua, ba yếu tố cốt lõi anh Nhân luôn hướng đến để xây dựng vị thế cho SSStore.Aesthetic gồm: chất lượng ổn định - phản hồi nhanh - chính sách đổi trả minh bạch. Mỗi hình ảnh đăng tải trên sàn đều thể hiện rõ chất liệu, phom dáng, giúp người mua yên tâm lựa chọn. Đồng thời, đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng túc trực 24/7 để xử lý mọi yêu cầu.

Hình ảnh đăng tải trên gian hàng cần thể hiện chất lượng thực tế của sản phẩm (Ảnh: SSStore.Aesthetic).

Nhờ sự kiên trì ấy, SSStore.Aesthetic nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, với hơn 425.000 lượt theo dõi trên Shopee và đạt nhãn hiệu Shop yêu thích+. Anh Nhân cho biết việc duy trì nhãn hiệu này chưa bao giờ dễ dàng, bởi chỉ một trải nghiệm chưa tốt cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả gian hàng.

Không chỉ chú trọng vận hành, shop cũng tận dụng hệ thống dữ liệu Shopee để phân tích doanh số, hành vi mua sắm và tối ưu kế hoạch kinh doanh. “Nhờ có hệ thống từ Shopee, chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và tập trung hơn vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng”, anh nói.

Hoạt động vận hành kinh doanh được tối ưu với các công cụ hỗ trợ từ sàn (Ảnh: SSStore.Aesthetic).

Số lượng đơn hàng trong sự kiện Mega Sale 11.11 tăng gấp 10 lần so với ngày thường là thành quả ấn tượng của SSStore.Aesthetic. Theo anh Nhân, tỷ lệ khách hàng quay lại không ngừng tăng qua từng năm cũng là minh chứng cho niềm tin bền chặt giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Cuối năm nay, thương hiệu tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng jeans và áo thun, nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị Tết Nguyên đán của người tiêu dùng.

Câu chuyện của KangPet và SSStore.Aesthetic cho thấy, dù là một nhà bán hàng mới bắt đầu, hay là thương hiệu đã gắn bó nhiều năm với thương mại điện tử, uy tín vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công.

Trong nỗ lực xây dựng và duy trì vị thế của nhà bán hàng, các sàn thương mại điện tử như Shopee đóng vai trò quan trọng, cung cấp công cụ hỗ trợ vận hành và các chương trình giúp nâng cao độ nhận diện, từ đó tạo môi trường kinh doanh - mua sắm an toàn, minh bạch trên không gian số.