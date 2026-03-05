Khi mỗi giao dịch tài chính cũng phản ánh lối sống xanh

Vậy mỗi giao dịch tài chính tạo ra tác động gì, ngoài lợi ích tiêu dùng cá nhân?

Sacombank Eco đồng hành cùng người dùng sống xanh (Ảnh: Sacombank).

Tài chính xanh - từ khái niệm vĩ mô đến đời sống cá nhân

Tài chính xanh và ESG thường được nhắc đến cùng nhau trong các thảo luận về phát triển bền vững, nhưng không đồng nhất. Nếu ESG là bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ bền vững của doanh nghiệp trên các phương diện môi trường, xã hội và quản trị, thì tài chính xanh tập trung vào dòng vốn hướng đến các hoạt động, dự án thân thiện với môi trường.

Trước đây, những khái niệm này chủ yếu xuất hiện trong báo cáo phát triển bền vững hoặc các diễn đàn kinh tế, bởi cách tiếp cận và đo lường tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, khi được cụ thể hóa thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân, tài chính xanh dần vượt ra khỏi phạm vi quản trị doanh nghiệp, trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận và gắn với những lựa chọn tiêu dùng hằng ngày.

Người dùng ngày càng quan tâm và chủ động hơn trong việc bản thân có thể góp phần như thế nào thông qua những hành vi tài chính quen thuộc, như gửi tiết kiệm, chi tiêu thẻ, vay vốn hay mua bảo hiểm.

Từ xu hướng đó, Sacombank giới thiệu Gói Tài chính xanh (Sacombank Eco) như một cách tiếp cận mới, đưa yếu tố bền vững vào các sản phẩm tài chính cá nhân, nhưng không làm gián đoạn thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Khi sống xanh không cần thay đổi thói quen

Điểm khác biệt của Sacombank Eco nằm ở chỗ khách hàng không phải làm thêm điều gì khác ngoài việc theo dõi những giao dịch vốn đã quen thuộc.

Anh Minh Tuấn (28 tuổi, nhân viên công nghệ tại TPHCM) chia sẻ: “Tôi mở gói này ban đầu chỉ nghĩ là trải nghiệm thử. Nhưng dùng rồi mới thấy nó không gây cảm giác khiên cưỡng như phải sống xanh hay phải hy sinh tiện lợi. Mọi thứ vẫn là gửi tiết kiệm, quẹt thẻ, thanh toán trên app - chỉ là tôi nhìn thấy rõ hơn tác động của các giao dịch đó”.

Theo anh Tuấn, điểm khiến anh duy trì sử dụng là việc mọi thông tin đều hiển thị rõ ràng trên ứng dụng Sacombank Pay, từ lượng phát thải CO2 tương ứng với các giao dịch chi tiêu cho đến tiền thưởng tích lũy thông qua mỗi lần chi tiêu xanh.

“Tôi nhận thấy mình đang quản lý tài chính cho bản thân, đồng thời cũng có trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh”, anh Tuấn nói.

Giao diện trên Sacombank Pay của Gói Tài chính xanh (Ảnh: Sacombank).

Sacombank Eco được thiết kế cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là nhóm Gen Y, Gen Z.

Thay vì tách rời từng sản phẩm, Sacombank Eco kết nối nhiều dịch vụ quen thuộc thành một hành trình tài chính xanh, gồm tiền gửi xanh, thẻ tín dụng Visa O₂, các khoản vay trong lĩnh vực thân thiện môi trường, bảo hiểm sức khỏe.

Mỗi sản phẩm khi sử dụng đều đóng góp một phần giá trị vào Quỹ sống xanh - nơi ghi nhận toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy trong quá trình giao dịch. Quỹ được hiển thị minh bạch để người dùng theo dõi và chủ động lựa chọn cách đóng góp.

Định kỳ, phần lớn giá trị tích lũy từ quỹ sẽ được quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp vào các dự án môi trường như trồng rừng, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng... Sau mỗi kỳ quy đổi, khách hàng nhận được chứng nhận điện tử xác nhận mức đóng góp tương ứng - một cách ghi nhận rõ ràng và dễ hiểu.

Chị Thu Hà (32 tuổi, nhân viên truyền thông) cho biết: “Tôi không quá rành về ESG hay tín chỉ carbon, nhưng cách Sacombank làm khiến mọi thứ dễ hiểu. Mỗi lần mở app, tôi biết được mình đang đóng góp bao nhiêu, và cảm giác mình đang tham gia vào một điều gì đó tích cực, chứ không chỉ là tiêu tiền”.

Từ trải nghiệm cá nhân đến tác động cộng đồng

Điều khiến Sacombank Eco được đánh giá cao là khả năng kết nối trải nghiệm cá nhân với mục tiêu chung, mà không tạo áp lực hay cảm giác hình thức. Với nhiều người dùng, đây không chỉ là con số, mà là sự xác nhận rằng lựa chọn tài chính của họ có ý nghĩa.

Đại diện Sacombank chia sẻ: “Chúng tôi biết khách hàng quan tâm môi trường sống và chúng tôi cũng vậy. Đó là lý do Sacombank không muốn ESG chỉ nằm trong báo cáo tài chính doanh nghiệp mà sẽ trở thành cơ sở để khách hàng đo lường cách sinh hoạt của họ tác động đến môi trường và xã hội thế nào. Và Sacombank sẽ là người đồng hành trực tiếp cùng khách hàng trên hành trình xây dựng lối sống xanh bền vững”.

Sacombank sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng lối sống xanh bền vững (Ảnh: Sacombank).

Từ góc nhìn đó, Sacombank Eco là cách ngân hàng mở rộng vai trò của tài chính cá nhân, từ công cụ quản lý tài chính sang một phương thức thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tác động dài hạn của các lựa chọn cá nhân, những mô hình tài chính gắn với giá trị bền vững đang dần trở thành ưu tiên. Không cần những thay đổi lớn, đôi khi chỉ là một khoản tiết kiệm, một giao dịch thẻ hay một hợp đồng bảo hiểm, nếu được thiết kế phù hợp cũng có thể trở thành một phần của lối sống xanh.