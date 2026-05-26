Khát vọng tăng GDP 2 con số: Khơi thông vốn tư nhân, định hình trụ cột mới

Mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số từ 10%/năm đang đặt ra một bài toán đầy thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra một không gian bứt phá chưa từng có cho Việt Nam. Giữa bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến số khó lường, câu hỏi lớn nhất được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đặt ra lúc này là làm sao đế Việt Nam có thể thực sự chạm tới con số tham vọng này?

Chia sẻ góc nhìn về mục tiêu đầy tham vọng tăng trưởng từ GDP 10%, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) - khẳng định hoàn toàn có thể đạt được nếu tất cả quyết tâm bắt tay thực thi. Bất chấp những biến động vĩ mô từ đầu năm, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang tạo ra những đứt gãy cục bộ, ông Tài vẫn giữ vững niềm tin.

Vị tỷ phú ngành bán lẻ dự báo những bất ổn này sẽ không kéo dài lâu và thị trường toàn cầu sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng. Đặc biệt, ông bày tỏ sự lạc quan lớn khi chứng kiến tốc độ và quyết tâm hiện thực hóa loạt chính sách gỡ khó của Chính phủ trong thời gian qua.

Trong mục tiêu chung đó, vị doanh nhân này cho rằng cần thiết khơi thông nguồn lực tư nhân, bao gồm Thế Giới Di Động. Ông cho rằng khối tư nhân phải tăng tốc, để hòa nhịp với khối Nhà nước nhằm phát triển kinh tế. Riêng với doanh nghiệp nơi ông Tài đang làm Chủ tịch HĐQT, ban lãnh đạo cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng tăng trưởng 20% doanh thu lên 185.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn thận trọng của một nhà phát triển dự án, đối với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group, cho rằng điều khó nhất không nằm ở việc đạt một con số tăng trưởng cao trong ngắn hạn, mà là làm sao duy trì được tốc độ đó trong khi vẫn đảm bảo ổn định vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính và an sinh xã hội.

“Tăng trưởng 2 con số không khó nhưng đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững, giữ được an toàn hệ thống tín dụng, kiểm soát nợ xấu và đảm bảo an sinh xã hội mới là vấn đề quan tâm”, ông Quê cho biết. Theo ông, nếu chỉ nhìn ở góc độ kỹ thuật, Việt Nam hoàn toàn có thể thúc đẩy GDP lên mức 10-12% thông qua các động lực quen thuộc như tăng tín dụng ồ ạt, mở rộng đầu tư công, hoặc làm nóng thị trường bất động sản.

Thế nhưng, lằn ranh rủi ro là rất mỏng manh. Việc mở rộng tín dụng quá nhanh, đặc biệt là đổ vào bất động sản - lĩnh vực vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ - có thể lập tức kéo theo rủi ro bong bóng tài sản. Tương tự, nếu đầu tư công được đẩy mạnh nhưng thiếu đi hiệu quả sử dụng vốn thực chất, ngân sách quốc gia sẽ phải chịu áp lực nặng nề. Điều này trực tiếp làm suy giảm nguồn lực dành cho các trụ cột an sinh thiết yếu như y tế, giáo dục hay an ninh quốc phòng.

Nếu không thể lạm dụng các đòn bẩy kỹ thuật mang tính ngắn hạn, nền kinh tế Việt Nam buộc phải tìm kiếm những động cơ mới. Chuyên gia tài chính Ngô Thành Huấn nhận định, bối cảnh năm 2026 đang xoay quanh sự lệch pha rõ rệt của các nền kinh tế toàn cầu. Trong khi châu Âu sau một thời gian dài trì trệ đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thì Trung Quốc cũng đang nỗ lực thoát khỏi vùng đáy suy thoái.

Giữa vòng xoáy đan xen cơ hội và thách thức đó, khi thế giới vẫn còn chật vật, Việt Nam sẽ dựa vào đâu để tăng trưởng trên 10%? Theo ông Huấn, câu trả lời nằm ở việc nền kinh tế buộc phải xoay trục. Những trụ cột từng làm nên kỳ tích trong quá khứ như bất động sản truyền thống, gia công xuất khẩu hay nguồn lao động giá rẻ hiện đã cạn kiệt dư địa bứt phá.

"Hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghệ theo hướng tăng hàm lượng nội địa hóa thị trường sẽ là yếu tố dẫn dắt tăng trưởng GDP hiện nay. Cuộc chơi này đòi hỏi phải có “chất xám” của khối tư nhân", ông Huấn khẳng định. Bài toán đặt ra là làm sao ứng dụng khoa học công nghệ để một nhân công hiện tại có thể tạo ra giá trị gấp nhiều lần so với quá khứ.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Anh Quê cũng nhấn mạnh đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là chìa khóa then chốt. “Đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là giải pháp bền vững nhất, tạo ra tăng trưởng đột phá nhưng vẫn đảm bảo phát triển dài hạn”, ông nói. Để làm được điều này, điều đầu tiên cần thay đổi chính là chất lượng nền giáo dục.

Thế nhưng chặng đường tiến vào lõi công nghệ của doanh nghiệp Việt không hề "trải hoa hồng". Bà Hẳng Phan, CEO AI Talent H&HIS, đặt ra một trăn trở lớn mang tính thời đại. Người Việt Nam nổi tiếng kiên cường, thông minh, siêng năng và thực tế đã có rất nhiều cá nhân vươn lên nắm giữ vị trí trọng yếu tại các tập đoàn đa quốc gia. Vậy tại sao đến nay, Việt Nam vẫn chưa thể khai sinh ra một công ty công nghệ mang tầm ảnh hưởng toàn cầu?

Sau một thời gian dài nghiên cứu sâu sát cộng đồng khởi nghiệp, bà nhận ra vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu tiền hay thiếu ý tưởng. "Chúng ta thiếu những hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ. Cùng với đó, người Việt cũng chưa xây dựng được tư duy về dài hạn và thiếu một người dám đánh đổi, dấn thân để xây dựng nền tảng", bà phân tích.

Hệ quả, Việt Nam có rất nhiều công ty khởi nghiệp, lúc đầu có thể là vì để theo đuổi đam mê nhưng sau đó khi gọi vốn phát triển mở rộng, đến một giai đoạn thì bán lại cho các đối tác nước ngoài. Do đó, bà kiến nghị cần thiết có một hệ sinh thái hỗ trợ, để doanh nghiệp dám dấn thân và khi đi ra nước ngoài có hậu phương đầy đủ để phát triển dài hạn.

Dù công nghệ và đổi mới sáng tạo là tương lai tất yếu, nhưng để nền kinh tế có đủ lực đẩy cất cánh ngay trong ngắn hạn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua "bệ phóng" mang tên bất động sản. Đóng góp tới 30% vào quy mô nền kinh tế và sắm vai "đầu tàu" kéo theo sự sống còn của 70-80 ngành nghề phụ trợ, sự ổn định của thị trường bất động sản chính là cấu thành bắt buộc để hiện thực hóa mục tiêu 10%.

Nhìn nhận từ thực tiễn vận hành của khu vực kinh tế tư nhân, ông Phạm Đức Toản, CEO EZ Property, chỉ ra một quy luật kinh tế mang tính tất yếu. Ở mọi quốc gia trong giai đoạn đầu phát triển bứt tốc, bất động sản luôn đóng vai trò tiền đề để kiến tạo hạ tầng, tạo dư địa không gian cho tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, để cỗ máy khổng lồ này vận hành trơn tru, hành lang chính sách đóng vai trò quyết định sinh tử. "Thị trường bất động sản đang rất cần một hệ thống chính sách rõ ràng, minh bạch và có tính ổn định cao, thay vì những điều chỉnh liên tục, chạy theo thị trường", ông Toản nêu.

Vậy làm gì để khu vực tư nhân tiếp tục tạo ra sức bật mới từ đất đai? Theo ông Toản, bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho bất động thương mại truyền thống, đã đến lúc thị trường cần được đa dạng hóa bằng một tầm nhìn dài hơi.

Ông gợi mở một dư địa khổng lồ đang bị bỏ ngỏ: "Định hướng khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước chính là một kim chỉ nam chiến lược. Đây là phân khúc đầy tiềm năng nhưng chưa được chú trọng đúng mức. Nếu có cơ chế khai thác tốt, nhà ở cho thuê hoàn toàn đủ sức trở thành một trụ cột kinh tế mới". Phân khúc này vừa giải quyết triệt để bài toán an sinh, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Cùng chia sẻ góc nhìn về phân khúc bất động sản an sinh, ông Nguyễn Anh Quê cho biết mảng nhà ở xã hội đang bước vào “giai đoạn vàng” trong chu kỳ 2025-2030. Lực đẩy này đến từ nhu cầu khổng lồ của người dân cộng hưởng cùng các gói chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm cạm bẫy. Ông cảnh báo các doanh nghiệp sẽ đối mặt rủi ro chí mạng nếu lựa chọn sai vị trí đầu tư. Các dự án nhà ở xã hội chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt gần các khu đô thị đông dân cư hoặc bám sát các khu công nghiệp lớn. Ngược lại, những dự án ở khu vực dân cư thưa hoặc tỉnh thành nhỏ có thể đối mặt nguy cơ tồn kho, thậm chí phá sản khi nguồn cung tăng mạnh từ sau năm 2028.

Tựu trung lại, dù là vươn lên bằng lõi công nghệ hay vực dậy bệ phóng bất động sản, mọi ngả đường hiến kế đều dẫn về một từ khóa mang tính quyết định, đó là thể chế. Để khối tư nhân thực sự trở thành động cơ chính cõng trên lưng mục tiêu tăng trưởng 2 con số, một môi trường vận hành thông thoáng, minh bạch là điều kiện tiên quyết.

Ông Nguyễn Anh Quê kiến nghị, việc cải cách thể chế phải đi liền với sự phân cấp, phân quyền một cách rõ ràng. Đã đến lúc phải chấm dứt triệt để tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Về mặt dòng tiền, doanh nghiệp cần được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý và điều kiện vay linh hoạt hơn.

"Muốn doanh nghiệp phát triển thì phải có nguồn vốn tốt. Không chỉ là lãi suất thấp mà còn phải dễ tiếp cận", ông Quê nhấn mạnh. Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc duy trì quan hệ thương mại thuận lợi và giảm rào cản thuế quan sẽ là yếu tố sống còn để mở rộng đà tăng trưởng.

Đồng quan điểm về việc cởi trói chính sách, chuyên gia Ngô Thành Huấn kiến nghị Chính phủ cần cởi mở và quyết liệt hơn nữa trong việc tinh giản thủ tục hành chính. Sự minh bạch hóa sẽ là thỏi nam châm khích lệ khối tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. "Nguồn lực trong dân còn rất lớn, do đó cần tạo ra được sân chơi nơi mà ai cũng tự động muốn vào", ông Huấn khẳng định.

Mục tiêu tăng trưởng 10% chưa bao giờ là một khẩu hiệu viển vông, mà là một mệnh lệnh hành động bức thiết của thời đại. Khi Nhà nước làm tốt vai trò kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, khơi thông đúng các mạch máu tín dụng và đặt trọn niềm tin vào sức bật của khối tư nhân, cỗ máy kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ tìm được lực đẩy để bứt tốc ngoạn mục.

Theo TS Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, điều quan trọng nhất là phải cải cách thể chế và cắt giảm thủ tục hành chính thực chất. Ông cho rằng thể chế chính là “hệ điều hành” của nền kinh tế, nếu vận hành chậm sẽ khiến các nguồn lực lớn như đầu tư công, chuyển đổi số hay khoa học công nghệ bị nghẽn và khó phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tránh đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát cao, bất ổn tỷ giá hay bong bóng tài sản. Theo chuyên gia, tăng trưởng cao nhưng thiếu bền vững sẽ khiến nền kinh tế phải trả giá lớn hơn trong tương lai.

Ông Minh cũng nhấn mạnh tăng trưởng 10% không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào mở rộng vốn và lao động như trước, mà phải chuyển sang nâng năng suất thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, khu vực kinh tế tư nhân cần được phát triển thành lực lượng dẫn dắt, còn đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi”, tập trung vào các hạ tầng chiến lược để kéo theo đầu tư xã hội và tạo động lực tăng trưởng dài.

Khép lại bức tranh toàn cảnh về khát vọng tăng trưởng, thông điệp cao nhất đã được người đứng đầu Chính phủ định hình rõ nét, đó là phấn đấu quyết liệt nhưng tuyệt đối không phát triển bằng mọi giá. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các cấp, ngành phải thống nhất cao độ về tư duy và hành động. Tuy nhiên, sự quyết tâm này phải được đặt trên một nền tảng vĩ mô an toàn.

"Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng nóng, cao mà đánh đổi sự bất ổn vĩ mô vì giá phải trả trong trung và dài hạn cho nền kinh tế rất lớn. Xây nhà thì nền móng phải rất vững chắc. Chúng ta muốn tiếp tục phát triển thì phải gia cố móng nhà", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

26/05/2026 - 12:54