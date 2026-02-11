Khách mua hồi hộp chờ cuộc gọi từ shipper, lo hàng Tết về trễ

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giao thừa, nhiều người vẫn miệt mài đợi đơn hàng được giao. Đây là tình trạng chung của mỗi độ Tết đến Xuân về. Trên khắp mạng xã hội, nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” được chia sẻ như: “Mua đồ Tết mà cho Tết năm sau”, “Nhận được cuộc gọi điện từ shipper mà mừng hết lớn”…

Nhiều người hồi hộp đợi cuộc gọi từ "shipper"

Nhiều người tiêu dùng tại TPHCM cho biết đã chủ động đặt hàng Tết sớm hơn để tránh tình trạng giao trễ như các năm trước, song tiến độ giao nhận vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Rút kinh nghiệm từ việc mua áo dài Tết năm ngoái nhưng nhận hàng muộn, chị Hiền (22 tuổi) cho biết đã đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử từ trước hai tuần. Tuy nhiên đến nay, đơn hàng vẫn trong trạng thái chờ giao, khiến chị lo ngại không kịp nhận trước khi về quê đón Tết.

Nhiều khách hàng mua hàng Tết trực tuyến đang mong nhận được cuộc gọi từ shipper (Ảnh: DT).

Tương tự, chị Thanh (33 tuổi, TPHCM) cho biết từng nhiều lần đặt đồ ăn vặt Tết nhưng giao trễ. Năm nay, thay vì nhận hàng tại TPHCM, chị chấp nhận tăng chi phí vận chuyển để giao thẳng về quê ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Theo thông tin từ hệ thống, đơn hàng dự kiến đến trước 29 Tết, song chị vẫn lo ngại khả năng phát sinh chậm trễ vào cao điểm.

Trong khi đó, anh An (25 tuổi, TPHCM) cho biết đã đặt mua hai ghế xoay cho dịp đầu năm mới từ ngày 6/2, song phía người bán thông báo lịch giao dời sang sau Tết, dự kiến từ ngày 27/2. Dù hụt hẫng, anh cho rằng tình trạng quá tải vận chuyển dịp cận Tết là khó tránh khỏi.

Không chỉ mua sắm trực tuyến, nhu cầu gửi đồ cá nhân về quê cũng gặp trở ngại khi nhiều doanh nghiệp logistics đồng loạt công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, Giao hàng Tiết kiệm và Viettel Post dự kiến ngừng nhận hàng từ ngày 15/2 (28 tháng Chạp), trong khi Giao hàng Nhanh, J&T Express, SPX Express… nghỉ từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp).

Do bận rộn công việc và không kịp gửi hàng sớm, chị Nguyệt (TPHCM, quê Quảng Ngãi) cho biết đã lựa chọn mang theo hành lý xách tay và chấp nhận phát sinh thêm chi phí gửi đồ tại sân bay để đảm bảo kịp mang quà về quê.

Bùng nổ mua sắm trực tuyến, các sàn chủ động cập nhật lịch giao hàng

Liên quan đến tình hình logistics dịp cận Tết, đại diện Shopee cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác vận chuyển nhằm hiển thị minh bạch, trực quan thời gian giao nhận theo từng khu vực để người dùng chủ động mua sắm.

Từ cuối tháng 1, nền tảng này cũng đã cập nhật và công bố khung thời gian giao hàng Tết của các đơn vị vận chuyển tới nhà bán, qua đó hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và vận hành trong giai đoạn cao điểm. Thông tin chi tiết được tổng hợp trong Bản tin giao hàng Tết, trong đó nêu rõ lịch làm việc của các đối tác giao nhận.

Shopee cho biết nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh đã góp phần đẩy số lượng đơn hàng lên cao trong mùa Tết năm nay. Riêng giai đoạn cận Tết, nền tảng ghi nhận hơn 18 triệu người dùng mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là khách hàng mới. Đồng thời, lượng đơn hàng từ các thương hiệu Việt trên sàn tăng 30% so với Tết 2025.

Sàn thương mại điện tử cập nhật lịch giao vận qua Bản tin giao hàng Tết (Ảnh: Chụp màn hình từ sàn).

Trong khi đó, Lazada cũng ghi nhận sức mua bùng nổ dịp Tết Bính Ngọ 2026 khi tổng giá trị đơn hàng tăng tới 150% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật ở ngành hàng Nhà cửa - đời sống. Số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh, riêng ngành điện tử tăng khoảng 90% so với Tết năm ngoái.

Tổng số người mua trên nền tảng tăng 60%, trong đó ba ngành hàng tăng trưởng cao gồm Nhà cửa - đời sống tăng 120%, Thời trang tăng 60% và Tiêu dùng nhanh tăng 40%.

Ngoài ra, nhờ năng lực giao hàng quốc tế trong khoảng 7 ngày, Lazada ghi nhận xu hướng mua sắm hàng hóa xuyên biên giới tăng nhanh, đặc biệt tại các gian hàng TMall (Taobao) và Gmarket (Hàn Quốc). Cụ thể, lượng đơn hàng quốc tế tăng 80%, trong khi tổng giá trị giao dịch (GMV) từ hàng quốc tế tăng 260% so với cùng kỳ Tết năm trước.