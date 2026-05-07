Kê khai thuế và bước chuyển trong tư duy kinh doanh, vận hành

Thuế khoán từng là giải pháp phù hợp trong bối cảnh kinh tế thủ công, khi hạ tầng quản trị và dữ liệu còn hạn chế. Trong suốt gần 40 năm, mô hình này giúp giảm gánh nặng cho cả hộ kinh doanh lẫn cơ quan thuế. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số, việc bãi bỏ thuế khoán gần như là điều tất yếu.

Sự thay đổi này không chỉ là một điều chỉnh về chính sách, mà còn kéo theo sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy vận hành. Từ một mô hình linh hoạt, dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang cách làm có hệ thống, minh bạch và có khả năng kiểm soát tốt hơn.

Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh đang tạo nền tảng cho quản lý doanh thu minh bạch, thay thế dần mô hình thuế khoán truyền thống (Ảnh: ACB).

Từ cách làm quen tay sang vận hành có hệ thống

Khi kê khai thuế trở thành bắt buộc, việc kinh doanh không thể tiếp tục theo kiểu “tiện đâu làm đó”. Hộ kinh doanh cần theo dõi rõ ràng dòng tiền, chi phí và doanh thu, những yếu tố trước đây thường được xử lý khá cảm tính.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc tách bạch tài chính cá nhân và kinh doanh. Điều này giúp giảm rủi ro sai lệch khi kê khai, đồng thời cho phép chủ kinh doanh nhìn rõ “sức khỏe” cửa hàng để đưa ra quyết định phù hợp.

Việc áp dụng công nghệ như máy POS, mã QR hay phần mềm bán hàng giúp mọi giao dịch được ghi nhận tự động, giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc lập hóa đơn, lưu trữ chứng từ và phân loại chi phí trở nên đơn giản hơn đáng kể.

Khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mặt bằng vật lý, hộ kinh doanh có thể tiếp cận khách hàng qua các kênh online như thương mại điện tử hay livestream, đồng thời bắt đầu chú trọng hơn đến xây dựng thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Những rào cản trên bước đường chuyển mình

Thói quen vận hành thủ công đã tồn tại hàng chục năm, khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khi tiếp cận các khái niệm mới như hóa đơn điện tử, chữ ký số hay hệ thống kế toán.

Bên cạnh đó, yêu cầu về sổ sách từ doanh thu, chi phí đến dòng tiền, tạo ra áp lực không nhỏ, đặc biệt với những người chưa từng làm quen với kế toán. Việc kiểm soát các giao dịch nhỏ lẻ, không có chứng từ cũng trở thành một thách thức lớn trong giai đoạn đầu.

Với các hộ kinh doanh online, một vấn đề khác xuất hiện: chi phí quảng cáo thường không được ghi nhận hợp lệ do sử dụng tài khoản cá nhân, dẫn đến mức thuế thực tế có thể cao hơn dự kiến.

ACB đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bước chuyển mình

ACB với vai trò là người đồng hành với hộ kinh doanh, mang đến trọn bộ giải pháp để biến những rào cản trên thành bàn đạp để phát triển bền vững.

ACB xuất hiện với vai trò là người đồng hành, mang đến trọn bộ giải pháp để hộ kinh doanh phát triển bền vững (Ảnh: ACB).

Hiểu nỗi lo chi phí khi bắt đầu số hóa, ACB triển khai gói hỗ trợ 10 triệu đồng, trang bị miễn phí từ thiết bị POS, mã QR đến phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Nhờ đó, giao dịch được số hóa tự động, việc lập hóa đơn trở nên đơn giản ngay trên điện thoại. Song song, gói đào tạo 20 triệu đồng với khóa Thuế chuyên sâu giúp hộ kinh doanh vận hành đúng chuẩn, giảm rủi ro pháp lý. Phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống eTax cũng hỗ trợ kê khai minh bạch, hạn chế sai sót.

Để mở rộng tệp khách hàng, hộ kinh doanh được kết nối vào hệ sinh thái ACB Rewards với hơn 9 triệu người dùng, từ đó chủ động xây dựng tệp khách hàng trung thành thay vì phụ thuộc vào khách vãng lai.

ACB còn hỗ trợ dòng vốn thông qua gói vay 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm đến 1%/năm, giúp hộ kinh doanh tự tin đầu tư và mở rộng kinh doanh. Với hệ giải pháp toàn diện, ACB không chỉ giúp hộ kinh doanh thích ứng với thay đổi, mà còn tạo đà phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số.

