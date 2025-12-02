KBank tung ưu đãi vay mua nhà hỗ trợ người đi làm tại TPHCM

Nhằm hỗ trợ khách hàng tại TPHCM trong giai đoạn cuối năm, KBank triển khai chương trình ưu đãi dành cho gói vay mua nhà, phù hợp với những người đi làm đang tìm kiếm sự ổn định.

Chương trình áp dụng cho khách hàng là công dân Việt Nam thường trú tại TPHCM, đang làm việc tại các công ty tư nhân tối thiểu 3 tháng và ở địa bàn TPHCM tổng cộng tối thiểu 1 năm. Khách hàng được xét ưu đãi nếu có độ tuổi từ 20 đến không quá 60 với nữ và không quá 62 với nam, có tổng thu nhập hàng tháng trên 20 triệu đồng.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 1/12 đến 31/12, khách hàng đăng ký gói vay mua nhà của KBank và hoàn tất giải ngân trước 15/1/2026 sẽ được nhận khoản hoàn tiền tương đương một tháng tiền lãi, cùng mức lãi suất cố định 6,66% trong 3 năm.

Đây là khoảng thời gian ưu đãi có giới hạn, vì vậy khách hàng có thể đăng ký sớm để “khóa” mức lãi suất, cho phép người vay chủ động hơn trong việc lập kế hoạch tài chính và không lo rủi ro khi lãi suất thị trường biến động.

Đồng thời, việc được miễn phí bảo hiểm cháy nổ trong suốt thời gian vay cũng góp phần giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí, tạo sự an tâm trọn vẹn hơn trong quá trình sở hữu ngôi nhà của mình.

Gói vay tặng bảo hiểm cháy nổ miễn phí cho khách hàng trong suốt thời gian vay và không yêu cầu ký quỹ, giúp chi phí ban đầu được tối ưu hơn. Đặc biệt, khách hàng không cần là người dùng KBank hiện hữu, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký, khiến gói vay trở thành lựa chọn phù hợp cả với những người lần đầu mua nhà hoặc đang cần cân đối tài chính gia đình.

KBank cam kết cho khách hàng biết kết quả phê duyệt sơ bộ trong vòng 3 ngày làm việc. Tiến độ xử lý nhanh giúp khách hàng không bỏ lỡ cơ hội mua nhà ở những dự án có số lượng sản phẩm giới hạn hoặc giá bán biến động theo từng đợt.

Trong bối cảnh giá nhà tại TPHCM tiếp tục tăng và thị trường vay biến động, gói vay mua nhà của KBank mang đến một lựa chọn đáng cân nhắc cho người đi làm bận rộn. Sự kết hợp giữa chi phí minh bạch, lãi suất ổn định, ưu đãi hoàn tiền tương đương một tháng tiền lãi cùng quy trình xét duyệt nhanh giúp khách hàng thuận lợi hơn khi đưa ra quyết định về nơi an cư.

Xem thêm thông tin tại: https://kbankwbg.co/483Evru