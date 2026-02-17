Karofi ra mắt dòng sản phẩm cao cấp trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ

Là thương hiệu quốc tế hiện diện tại hơn 50 thị trường trên toàn thế giới, trong đó có các quốc gia yêu cầu các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như Nhật, Mỹ, Karofi tiếp tục chuỗi hành trình phủ sóng trong đêm giao thừa, thể hiện cam kết lâu dài của một thương hiệu toàn cầu với những giá trị sống khỏe và tiện nghi, vì mục tiêu cung ứng chuỗi nước khỏe.

Karofi xuất hiện trên sóng Giao thừa thông qua Máy lọc nước Diamond SA66 (Ảnh: Karofi).

Sản phẩm xuất hiện trên sóng truyền hình trong đêm Giao thừa năm nay là dòng máy lọc nước cao cấp thuộc thế hệ mới nhất của Karofi, cụ thể là phiên bản Diamond SA66.

Đúng như tên gọi, Diamond SA66 được ví như một viên kim cương sáng giá với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt - từng đường nét tinh xảo, hoàn mỹ, kết hợp cùng mặt kính cường lực sáng bóng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và đầy cuốn hút.

Theo nội dung xuất hiện trên sóng truyền hình, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Thiên Lôi đã nhận ra ngay đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Karofi quen thuộc giúp thiên đình an tâm sống khỏe năm ngoái.

Trở lại trong phiên bản mới, Karofi Diamond SA66 mang diện mạo được nâng cấp toàn diện, tinh tế hơn, cao cấp hơn, phản ánh rõ bước tiến mới của thương hiệu trong hành trình đổi mới và nâng cấp công nghệ không ngừng.

Dòng Diamond sở hữu thiết kế độc đáo, đón đầu xu hướng “sống khỏe thời thượng” với không gian mở cho phép người dùng bài trí cốc, ly, trà hay cà phê, phù hợp trở thành góc thưởng thức đúng điệu cho người dùng hiện đại.

Mọi chi tiết đều được Karofi thiết kế có chủ đích và được nghiên cứu trong thời gian dài nhằm đáp ứng nhu cầu sống khỏe thời đại mới, để mọi gia đình sống trong không gian cao cấp với trọn vẹn tiện nghi, nơi công nghệ và thẩm mỹ giao thoa hài hòa.

Thiết kế khác biệt này là kết quả từ quá trình nghiên cứu và phát triển nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế của Karofi, nhằm đáp ứng đồng thời hai tiêu chí về chuẩn mực công nghệ lọc nước cao cấp và trải nghiệm thẩm mỹ của người dùng hiện đại.

Thiên Lôi và Tào Đẩu thích thú trước sự cải tiến của Karofi Diamond SA66 (Ảnh: Karofi).

Về mặt công nghệ, Diamond sở hữu hệ lõi lọc hiện đại Xmax, thế hệ lõi lọc mới nhất của Karofi, chuyên gia lọc nước, được cải tiến và tối ưu toàn diện cấu trúc lõi nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và độ tiện lợi trong quá trình sử dụng. Người dùng có thể an tâm về nguồn nước đầu ra đạt chuẩn nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT.

Đại diện thương hiệu Karofi chia sẻ: “Chúng tôi phát triển Diamond SA66 nhằm nâng tầm chất lượng sống hiện đại cho mọi gia đình, sản phẩm không chỉ đón nhận ở thị trường trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, trong đó có Mỹ - thị trường có hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt và khắt khe hàng đầu thế giới”.

Ngay tháng 1, dòng máy Diamond đã chinh phục các chuyên gia công nghệ và các vị khách khó tính nhất tại triển lãm CES (Consumer Electronics Show) - triển lãm công nghệ và điện tử hàng đầu thế giới, nơi giới thiệu các công nghệ đột phá và những thương hiệu đổi mới toàn cầu.

Karofi Diamond SA66 được đánh giá cao, là một sản phẩm đón đầu xu thế sống khỏe thời đại mới, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xu hướng tương lai.

Thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với nhiều không gian khác nhau (Ảnh: Karofi).

Sự xuất hiện của Diamond SA66 trong quảng cáo truyền hình đêm giao thừa khẳng định giá trị của một thương hiệu toàn cầu Karofi với những giá trị sống khỏe của xã hội. Karofi đã cho thấy thương hiệu trở thành một phần quen thuộc trong đời sống gia đình Việt - hiện diện đúng lúc, đúng khoảnh khắc và gắn bó cùng hành trình sống khỏe bền vững của mọi thế hệ trong gia đình.

Karofi với vai trò thương hiệu lọc nước toàn cầu thể hiện cam kết lâu dài với giá trị sống khỏe của người dùng trên khắp thế giới, thương hiệu không ngừng đầu tư nghiên cứu công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm ra mắt, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao cho lối sống khỏe, tiện nghi của người dùng hiện nay.