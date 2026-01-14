K+ dừng hoạt động, Bộ Công Thương vào cuộc vụ hoàn tiền

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đã làm việc với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam về việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi công ty chấm dứt cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ tại Việt Nam kể từ ngày 1/1.

Trên cơ sở trao đổi và làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam đã điều chỉnh và cập nhật chính sách nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các thuê bao còn thời hạn sau ngày 31/12/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký hoàn tiền. Đối với khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam, thời hạn đăng ký hoàn tiền trên website của công ty được gia hạn đến hết ngày 31/1.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ trung gian như FPT, VTVcab, ClipTV…, người tiêu dùng liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ để được hướng dẫn thực hiện hoàn tiền.

Đối với khách hàng thanh toán qua kho ứng dụng Google hoặc các đơn vị thanh toán trung gian khác, trong trường hợp sau ngày 31/12/2025 vẫn tiếp tục bị thu phí dịch vụ, người tiêu dùng thực hiện yêu cầu hoàn tiền theo quy trình của kho ứng dụng Google hoặc phản ánh tới Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam để được hỗ trợ.

Đại lý K+ tại Việt Nam (Ảnh: K+).

Căn cứ thông tin, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã đề nghị công ty áp dụng công thức tính tiền hoàn cho người tiêu dùng.

Cụ thể, K+ sẽ tính số tiền hoàn dựa trên mức phí thuê bao trung bình mỗi ngày. Mức phí này được xác định bằng cách lấy tổng số tiền khách hàng đã trả cho gói dịch vụ (kể cả thời gian được tặng miễn phí, nếu có) chia cho tổng số ngày của gói thuê bao. Số tiền hoàn sẽ bằng mức phí trung bình mỗi ngày nhân với số ngày sử dụng còn lại của gói dịch vụ kể từ ngày 1/1 đến ngày hết hạn.

Tính đến ngày 6/1, đã có 23.142 trên tổng số 54.851 thuê bao đăng ký hoàn tiền với doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị các khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ chủ động đăng ký hoàn tiền đúng thời hạn, đồng thời liên hệ kịp thời với doanh nghiệp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, người tiêu dùng có thể phản ánh tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, bảo vệ theo quy định của pháp luật.