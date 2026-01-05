INAX kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam với chương trình đặc biệt mừng năm mới

Chương trình mang đến không khí lễ hội với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho cả gia đình, đặc biệt là minishow của ca sĩ Hà Nhi vào tối 11/1/2026. Nhân dịp này, khách tham quan có thể khám phá các bộ sưu tập INAX cùng ưu đãi lên đến 40%.

Định hình không gian sống tương lai

Triết lý “Live Well” (Sống khỏe hơn mỗi ngày) của INAX kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế lấy con người làm trung tâm, hướng đến cam kết của thương hiệu mang đến cuộc sống tốt hơn, nâng tầm không gian phòng tắm trở thành không gian vệ sinh, tiện nghi và chăm sóc sức khỏe người dùng mỗi ngày.

Chương trình cũng đánh dấu bước hợp tác sâu rộng giữa INAX và nhà phát triển bất động sản Becamex Tokyu bằng việc đưa các giải pháp thiết bị vệ sinh theo chuẩn quốc tế vào những dự án sắp tới của Becamex Tokyu, góp phần nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân và tiêu chuẩn đô thị hiện đại tại Bình Dương.

INAX kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam với chương trình ưu đãi lên đến 40% (Ảnh: INAX).

Không gian trưng bày tại AEON Mall Sora Gardens SC sẽ có khu trải nghiệm trực tiếp, cho phép khách tham quan chạm, thử và hình dung về phòng tắm tương lai trong đời thực. Chuỗi hoạt động được thiết kế tương tác, phù hợp cho cả gia đình đến tham dự.

Khách tham quan có thể tham gia chương trình khai mạc với nghi thức chúc mừng kỷ niệm và biểu diễn sôi động. Thương hiệu trưng bày sản phẩm và khu trải nghiệm trực tiếp những tính năng của sản phẩm khi lắp đặt hoàn thiện.

Ngoài ra tại sự kiện còn có các hoạt động tương tác, khuyến mại cùng livestream với minigame trúng thưởng theo thời gian thực dành cho các khán giả online. INAX tổ chức tư vấn cùng chuyên gia để khách tham quan lựa chọn mẫu mã và lắp đặt, giúp việc nâng cấp trở nên đơn giản.

Nâng tầm tổ ấm

INAX mang đến những bộ sưu tập phù hợp với mọi nhu cầu của người Việt (Ảnh: INAX).

Trong không khí đón năm mới, INAX gợi ý những bộ sưu tập sang trọng tạo khác biệt lớn cho ngôi nhà phù hợp với đa dạng phong cách và nhu cầu của người Việt.

Bộ sưu tập S200: Ưu tiên sự thoải mái của người dùng với thiết kế nhỏ gọn, tối ưu không gian cho lối sống đô thị hiện đại.

Bộ sưu tập S400: Mang đến phong cách đương đại, nhấn mạnh sự thư thái, tiện nghi và hiệu năng vượt trội với công nghệ xả tiên tiến của INAX.

Bộ sưu tập S600: Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản tinh giản, được chăm chút đến từng chi tiết, hứa hẹn biến phòng tắm thành không gian cá nhân sang trọng.

Bồn cầu điện tử SATIS & SARAS: Trải nghiệm chuẩn khách sạn tại gia với dòng sản phẩm SARAS từ hơn 50 năm đổi mới công nghệ vệ sinh, nổi bật là hệ thống vòi rửa kép, trong đó vòi chuyên biệt cho phụ nữ vệ sinh phía trước, với thiết kế êm dịu và thoải mái.

Nâng tầm không gian phòng tắm với triết lý “Live Well” (Ảnh: INAX).

Thông tin sự kiện

Địa điểm: AEON Mall - Sora Gardens SC - Lô C19 Đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM

Thời gian: 9-11/1

Giờ mở cửa: 8h-22h

Độc giả quan tâm có thể tham dự sự kiện để khám phá các sản phẩm và giải pháp của INAX mang lại tiện nghi, sức khỏe và chất lượng sống cho gia đình Việt, đồng thời tôn vinh hành trình 30 năm INAX hiện diện tại Việt Nam và kiến tạo ngôi nhà tương lai.