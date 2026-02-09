Huy Thanh Jewelry ra mắt nhiều sản phẩm vàng với mức giá dễ tiếp cận

Huy Thanh Jewelry ra mắt nhiều sản phẩm vàng với mức giá dễ tiếp cậnTrường Thịnh Thứ hai, 09/02/2026 - 10:51 (Dân trí) - Huy Thanh Jewelry ra mắt nhiều dòng vàng lưu niệm 24K trọng lượng nhỏ, thiết kế sáng tạo và mức giá linh hoạt giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu.Một trong những sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường năm nay là phonesticker làm từ giấy nghệ thuật, phủ một lớp vàng 24K. Các mẫu thiết kế sử dụng hình ảnh linh vật và biểu tượng may mắn như Mèo Thần Tài, Bính Ngọ. Với mức giá khoảng hơn 400.000 đồng, sản phẩm được xem là một lựa chọn vừa ý nghĩa, vừa giá trị, thay thế cho hình thức lì xì tiền mặt.Nhờ thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm có thể gắn trên điện thoại, ví hoặc sổ tay, phù hợp với nhu cầu lưu niệm và sử dụng hằng ngày.Các sản phẩm vàng lưu niệm bản nhỏ trọng lượng 0,025 chỉ và 0,05 chỉ tiếp tục được mở rộng về mẫu mã trong dịp Tết năm nay. Nổi bật là các sản phẩm mang họa tiết chữ Tài - Lộc và biểu tượng Bính Ngọ được thể hiện theo phong cách dập nổi, kết hợp bao bì mang sắc đỏ - vàng truyền thống.Mẫu vàng 24K dập chữ Tài - Lộc trọng lượng 0,025 chỉ hiện có giá niêm yết 868.000 đồng, trong khi sản phẩm mang biểu tượng Bính Ngọ trọng lượng 0,05 chỉ có giá 1,568 triệu đồng.Nhờ trọng lượng nhỏ và mức giá dễ tiếp cận, các sản phẩm này được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm quà mừng tuổi hoặc quà biếu người thân, đối tác dịp đầu năm.Việc đầu tư vào thiết kế bao bì là một trong những yếu tố giúp các sản phẩm vàng lưu niệm 24K tạo được sự chú ý trên thị trường quà tặng Tết năm nay. Chị Trang (Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã lựa chọn hai bộ sản phẩm Song Lộc Phát, mỗi bộ gồm hai miếng vàng Tài - Lộc để mừng tuổi bố mẹ hai bên, bởi hình thức trang trọng và ý nghĩa biểu trưng của món quà.Song song với vàng lưu niệm, nhóm trang sức vàng 10K và 14K cũng được quan tâm trong dịp đầu năm. Các mẫu nhẫn, dây chuyền, mặt dây mang họa tiết kim tiền hoặc biểu tượng tài lộc được ưa chuộng nhờ thiết kế ý nghĩa và tính ứng dụng cao, có thể sử dụng hằng ngày, dễ phối hợp với nhiều loại trang phục.Trang sức vàng kết hợp với áo dài truyền thống rất được các bạn trẻ yêu thích.Nhẫn kim tiền cũng là một món trang sức được ưa chuộng để “rước lộc đầu năm”.Giá vàng tăng cao đang đặt ra bài toán mới về khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Các sản phẩm vàng thiết kế sáng tạo, trọng lượng nhỏ được xem là một hướng đi phù hợp trong bối cảnh này.