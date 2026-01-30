HUB tiên phong lập báo cáo ESG theo bộ tiêu chí của báo Dân trí

Tại sự kiện chiều nay (30/1), TS Nguyễn Anh Tú, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) nêu các vấn đề liên quan đến báo cáo ESG từ đơn vị này.

Theo nhóm nghiên cứu, báo cáo ESG 2025 của HUB được triển khai trên tinh thần phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội và năng lực cạnh tranh của nhà trường. Thay vì tiếp cận hình thức, HUB xác định ESG phải đi vào các hoạt động thực chất, có thể đo lường bằng dữ liệu, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến người học, người lao động và các bên liên quan.

Ông Tú cho biết mặc dù hiện nay chưa có quy định pháp luật bắt buộc các trường đại học phải lập báo cáo ESG nhưng HUB vẫn chủ động xây dựng khung tham chiếu dựa trên các quy định hiện hành như Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ môi trường, cùng các thông tư, nghị định về chuẩn cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trên nền tảng đó, nhóm nghiên cứu đối chiếu với khung báo cáo quốc tế GRI (Global Reporting Initiative) và lựa chọn bộ tiêu chí chấm điểm ESG của báo Dân trí làm công cụ đánh giá chính.

TS Nguyễn Anh Tú nói về chuyển đổi bền vững (Ảnh: Nam Anh).

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, nếu đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí ESG của báo Dân trí, tổ chức có thể đạt khoảng 88% yêu cầu của bộ tiêu chuẩn GRI, qua đó tiệm cận thông lệ quốc tế. Bộ tiêu chí này gồm ba trụ cột môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G), mỗi trụ cột có thang điểm tối đa 125 điểm, trong đó tích hợp thêm các tiêu chí về ứng dụng công nghệ nhằm tăng cường giám sát, minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu.

Kết quả chấm điểm cho thấy HUB đạt tổng cộng 272/375 điểm ESG. Trong đó, trụ cột xã hội đạt 98 điểm - cao nhất trong ba trụ cột, phản ánh đặc thù và thế mạnh của một cơ sở giáo dục đại học. Trụ cột quản trị đạt 94 điểm, trong khi trụ cột môi trường đạt 80 điểm.

Theo nhóm nghiên cứu, điểm số môi trường thấp hơn hai trụ cột còn lại chủ yếu do nhu cầu đầu tư lớn cho hạ tầng, công nghệ và tự động hóa các quy trình giám sát môi trường. Đây sẽ là trọng tâm ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Ở trụ cột môi trường, HUB tập trung vào các cam kết và hành động giảm phát thải, xử lý chất thải, phát triển năng lượng xanh và thúc đẩy tiêu dùng xanh trong khuôn viên trường.

Nhà trường đã triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống nước uống nhằm giảm rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường và ứng dụng phần mềm theo dõi phụ tải năng lượng để tối ưu hiệu quả sử dụng.

Đối với trụ cột xã hội, HUB đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và thực hiện báo cáo ESG. Nhà trường đang triển khai hệ thống ứng dụng AI hỗ trợ xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo và trao đổi chuyên môn bằng tiếng Việt, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao độ chính xác và phù hợp với bối cảnh giáo dục trong nước.

Ở trụ cột quản trị, HUB chú trọng phát triển chương trình đào tạo bền vững, xây dựng hệ sinh thái tri thức gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, trường đang triển khai hệ thống phần mềm quản trị tổng thể (ERP) nhằm liên thông các phân hệ, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa hoạt động.