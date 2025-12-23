Huawei Việt Nam và Thép Tây Đô ký kết hợp tác chiến lược

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Smart Green Industrial Park under DPPA do Huawei tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện ban lãnh đạo Huawei Việt Nam, lãnh đạo Công ty Thép Tây Đô và các đối tác, khách mời trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Huawei Việt Nam và Thép Tây Đô (Ảnh: BTC).

Sự kiện nhấn mạnh trọng tâm vào các giải pháp năng lượng sạch, bền vững và mô hình hợp tác phát triển công nghiệp và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp.

Hợp tác chiến lược hướng tới công nghiệp xanh

Theo thỏa thuận hợp tác, Huawei và Thép Tây Đô sẽ cùng phát triển dự án điện mặt trời quy mô lớn tại Khu sản xuất thép Tây Đô, nhằm cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định và giảm chi phí vận hành điện cho hoạt động sản xuất.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn để doanh nghiệp này tiến tới mục tiêu giảm phát thải carbon, nâng cao hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa hoạt động sản xuất theo hướng phát triển bền vững.

Huawei đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo tiên tiến (Ảnh: BTC).

Ông Jason Wu - Tổng giám Đốc Huawei mảng năng lượng số khu vực Đông Nam Á - chia sẻ: “Hợp tác với Thép Tây Đô thể hiện cam kết của Huawei trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo tiên tiến, góp phần phát triển nền công nghiệp xanh và giảm thiểu tác động môi trường”.

Huawei FusionSolar - giải pháp năng lượng mặt trời thông minh

Huawei tham gia trong vai trò nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời thông minh “FusionSolar”, một hệ thống tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo đưa năng lượng mặt trời trở thành nguồn điện chính cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Với thế mạnh về công nghệ PV & ESS thông minh (hệ thống lưu trữ năng lượng), FusionSolar đem đến các lợi ích như: tối ưu hoá hiệu suất năng lượng, nâng cao tỉ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời tại chỗ; tăng tính an toàn và ổn định hệ thống nhờ thiết kế bảo vệ nhiều lớp và công nghệ giám sát thông minh và giảm chi phí vận hành và bảo trì, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu LCOE (giá thành điện bình quân).

FusionSolar được Huawei định hướng là giải pháp tiên phong cho các mô hình năng lượng sạch trong công nghiệp, thương mại và quy mô hộ gia đình, nhằm thúc đẩy PV (năng lượng mặt trời) trở thành nguồn điện chính trong tương lai gần.

Thép Tây Đô - chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược bền vững

Công ty Thép Tây Đô, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất phôi thép và thép xây dựng, hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua nhiều giai đoạn mở rộng đầu tư, công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động và hiện vận hành quy trình sản xuất hiện đại, với đội ngũ nhân sự trình độ cao và sản lượng liên tục tăng trưởng mạnh.

Trong 5 năm gần đây, sản lượng thép của công ty đã tăng từ 170.000 lên 220.000 tấn/năm, kế hoạch hướng tới 1 triệu tấn/năm giai đoạn 2026-2030. Doanh thu Thép Tây Đô dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng vào năm 2026.

Thép Tây Đô đạt nhiều tiêu chuẩn và chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường (Ảnh: Thép Tây Đô).

Thép Tây Đô đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như TCVN, JIS, ASTM và chứng nhận về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Thép Tây Đô cũng tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng và trách nhiệm xã hội, như chương trình “Kình ngư tập sự” nhằm trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em trên khắp đất nước.

Cam kết hợp tác với Huawei là bước đi tiếp theo nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo - giảm phát thải và tối ưu hóa chi phí sản xuất trong dài hạn.

Lễ ký kết không chỉ là thỏa thuận hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là điểm khởi đầu cho mô hình “Công nghiệp xanh + Năng lượng tái tạo” tại Việt Nam - nơi các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn chủ động chuyển đổi sang nguồn điện sạch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế ít carbon.

Sự kiện Smart Green Industrial Park under DPPA do Huawei tổ chức đã tạo một nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp công nghiệp và đối tác công nghệ kết nối, chia sẻ giải pháp và hiện thực hóa các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai gần.