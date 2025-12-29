Hợp tác quốc tế - trụ cột nâng cao năng lực và uy tín Hải quan Việt Nam

Trong phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam, Tổng Thư ký WCO Ian Saunders ghi nhận những đóng góp nổi bật của Hải quan Việt Nam với phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, đánh giá cao vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tham gia các công ước quan trọng của WCO và tinh thần hợp tác trách nhiệm vì an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Hải quan Việt Nam mang tính đặc thù của các cơ quan hải quan trên toàn thế giới, là mắt xích quan trọng không thể thiếu trong thương mại quốc tế.

Hợp tác quốc tế giúp nâng cao vị thế và năng lực quản lý

Trong năm 2025, công tác hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan đã được Cục Hải quan triển khai trên tinh thần bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng, giải pháp nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và đã đạt được những kết quả tích cực.

Cơ quan hải quan Việt Nam làm việc với các cơ quan quốc tế (Ảnh: Cục Hải quan).

Trong hợp tác song phương, Hải quan Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác, ký kết và triển khai gần 50 điều ước, thỏa thuận với gần 30 quốc gia, tập trung vào chia sẻ thông tin, điều tra chung, công nhận doanh nghiệp ưu tiên và thông quan trước khi hàng đến; riêng năm 2025 đã ký hiệp định với Sri Lanka, Vương quốc Anh và hoàn tất đàm phán với Trung Quốc.

Ở cấp độ đa phương, Hải quan Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn như WCO, WTO, ASEAN, APEC…, đóng góp xây dựng chuẩn mực, chủ trì một số cơ chế hợp tác, đồng thời là đầu mối thực thi các cam kết hải quan trong 17 FTA đã có hiệu lực và 3 FTA, khuôn khổ kinh tế đang đàm phán.

Hải quan Việt Nam chủ động hội nhập, bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng

Các nỗ lực tham gia đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua Hiệp định Thương mại Đối ứng với Mỹ và các hiệp định thương mại tự do.

Bên cạnh nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông qua công tác kiểm soát, điều tra chống buôn lậu, Hải quan Việt Nam mong muốn đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cộng đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, Hải quan Việt Nam chú trọng vào việc tích cực tham gia các chiến dịch, chương trình, dự án khu vực và toàn cầu trong các lĩnh vực phòng, chống vận chuyển trái phép ma túy; thuốc lá; dược phẩm; phòng chống hàng giả, hàng nhái đặc biệt là dược phẩm, thực phẩm; vận chuyển trái phép các loài động, thực vật quý hiếm; rác thải, phế liệu…

Trong đó, có một số chương trình, chiến dịch, Hải quan Việt Nam tham gia với vai trò đồng sáng kiến, đồng điều phối. Một số chiến dịch, chương trình, dự án nổi bật như Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến và điều phối việc thực hiện Chiến dịch Con Rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) trong khuôn khổ WCO.

Hải quan Việt Nam cũng tham gia Chiến dịch STOP nhằm phòng, chống buôn bán trái phép dược phẩm giả và các mặt hàng tiêu dùng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cộng đồng thông qua thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam triển khai Chiến dịch Demeter về kiểm soát, ngăn chặn buôn bán và vận chuyển trái phép các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hải quan Việt Nam cũng tham gia Chiến dịch Thunder, tập trung đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã.

Ngoài ra, Chiến dịch Lá chắn Châu Á - Thái Bình Dương được thực hiện phối hợp giữa Hải quan các nước ASEAN và Hải quan Hàn Quốc, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, ngăn chặn mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia trong khu vực.

Những kết quả này góp phần thúc đẩy thương mại cân bằng, hài hòa với các đối tác, củng cố lợi thế cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.