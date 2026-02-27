Hợp Long mua lại Lumias, tự chủ phát triển thương hiệu gia dụng phong cách Hàn

Từ nhà phân phối đến chủ thương hiệu

Lumias là thương hiệu gia dụng được đăng ký tại Hàn Quốc, từng được Hợp Long phân phối độc quyền tại Việt Nam. Quá trình này giúp doanh nghiệp tích lũy dữ liệu thị trường, hiểu rõ hành vi người tiêu dùng cũng như những điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để phù hợp với điều kiện khí hậu và không gian sống trong nước.

Việc tự chủ phát triển cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ định hướng thiết kế, phát triển tính năng, hợp tác sản xuất đến phân phối; đồng thời rút ngắn chu kỳ cải tiến sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh trong phân khúc trung - cao cấp.

Theo đại diện Hợp Long, bước chuyển này giúp Lumias linh hoạt hơn trong việc tối ưu sản phẩm theo nhu cầu người Việt, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng đồng bộ trên toàn hệ thống.

Tùy biến công nghệ của thế giới để phù hợp với đặc thù đời sống và sản xuất của người Việt

Theo Hợp Long, dù sở hữu thương hiệu, Lumias vẫn giữ tinh thần cốt lõi của một thương hiệu phong cách Hàn Quốc đậm chất trẻ trung, tinh gọn, hiện đại và đề cao trải nghiệm thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc làm chủ thương hiệu cho phép Hợp Long chủ động điều chỉnh, tùy biến thiết kế, công năng và cấu hình kỹ thuật phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, không gian sống và thói quen tiêu dùng trong nước.

“Người Việt ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, từ độ ẩm không khí, độ tiện nghi trong căn bếp đến các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân. Chúng tôi muốn Lumias vừa đẹp về ngôn ngữ thiết kế, vừa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế”, ông Lê Văn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long chia sẻ.

Hiện Lumias là thương hiệu gia dụng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long (Ảnh: Hợp Long).

Thương hiệu này xây dựng hệ sinh thái đa dạng với hơn 7 danh mục và khoảng 200 sản phẩm, trải dài từ giải pháp chăm sóc không khí, đồ dùng nhà bếp, thiết bị gia dụng đến các sản phẩm sức khỏe và làm đẹp. Các dòng sản phẩm nổi bật của Lumias bao gồm máy hút ẩm, máy lọc không khí, nồi chiên không dầu, máy ép chậm, thiết bị chăm sóc cá nhân…

Sản phẩm Lumias theo đuổi triết lý thiết kế tối giản, đồng bộ về màu sắc và kiểu dáng, hướng đến không gian sống gọn gàng, tinh tế (Ảnh: Hợp Long).

Trong đó, máy hút ẩm Lumias đang là một trong những nhóm sản phẩm ghi nhận mức quan tâm cao từ đầu năm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết nhu cầu tìm kiếm và đặt mua tăng mạnh trong những đợt độ ẩm không khí lên cao, khi người dùng ngày càng chú trọng đến việc kiểm soát độ ẩm trong căn hộ chung cư và nhà phố.

Cao điểm trong ngày đầu nồm ẩm sau đợt nghỉ Tết, toàn hệ thống phân phối của Hợp Long và Giga Digital đã ghi nhận gần 5.000 máy hút ẩm Lumias được bán ra.

Chiến lược dài hạn tại thị trường Việt Nam

Ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc sản phẩm Lumias, cho biết định hướng của hãng trong giai đoạn mới là phát triển theo mô hình hệ sinh thái, thay vì đơn lẻ từng sản phẩm. Theo đó, các thiết bị trong cùng danh mục được thiết kế đồng bộ về ngôn ngữ thẩm mỹ, trải nghiệm sử dụng và triết lý công nghệ.

Lumias theo đuổi triết lý đề cao sự tự do và thảnh thơi trong nhịp sống hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian sống ngày càng thu hẹp và nhịp sống bận rộn hơn, xu hướng lựa chọn gia dụng thông minh, thiết kế tối giản được nhiều gia đình trẻ quan tâm.

Lumias định vị mình là thương hiệu gia dụng mang phong cách sống hiện đại, hài hòa giữa công nghệ, thẩm mỹ và tính ứng dụng. Thay vì chỉ giải quyết một nhu cầu chức năng, mỗi sản phẩm được kỳ vọng góp phần tối ưu hóa thời gian, giảm thao tác phức tạp và mang lại cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Lumias đã khẳng định vị thế bằng hàng loạt giải thưởng như: Top 10 Thương hiệu xuất sắc nhất châu Á tại hội nghị Asia's Top Brand 2024, Máy hút ẩm cao cấp được yêu thích nhất tại Tech Awards 2024, Máy hút ẩm kiêm lọc không khí cao cấp được yêu thích tại Tech Awards 2025.

Lumias D6S Series được vinh danh tại Tech Awards 2025 (Ảnh: Hợp Long).

Việc sở hữu hoàn toàn thương hiệu là nền tảng để Hợp Long đầu tư dài hạn cho Lumias tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao dịch vụ hậu mãi và phát triển hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Việc sở hữu Lumias cũng là một trong những cách để Hợp Long củng cố chiến lược thiết lập "luật chơi" mới về dịch vụ khách hàng tại Việt Nam (Ảnh: Hợp Long).

“Với Lumias, chúng tôi chịu trách nhiệm với toàn bộ vòng đời sản phẩm để khách hàng luôn có một điểm tựa tin cậy. Đó là cách chúng tôi xây dựng thương hiệu có chiều sâu và thực lực.”, ông Lê Văn Trung nhấn mạnh.

Với bước đi mới, Lumias chuyển mình từ một thương hiệu với tinh thần thiết kế đậm chất Hàn được phân phối tại Việt Nam sang một thương hiệu gia dụng thuộc sở hữu và phát triển bởi doanh nghiệp Việt. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng tính chủ động, đồng thời nâng tầm vị thế của thương hiệu trong thị trường gia dụng thông minh đang cạnh tranh mạnh mẽ.

