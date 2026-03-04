Hợp Long hợp tác cùng Cuckoo tạo đòn bẩy cho thị trường gia dụng Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết đầu tháng 3, Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu Hàn Quốc Cuckoo, đảm nhiệm phân phối tất cả sản phẩm thuộc hệ sinh thái Cuckoo.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Park Jung Sun - Tổng giám đốc Cuckoo Vina và ông Lương Hoàng Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long.

Cái bắt tay giữa Hợp Long và Cuckoo được kỳ vọng tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của hai bên tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hợp Long).

Từ thế mạnh nồi cơm điện đến kỳ vọng mở rộng “miếng bánh” điện gia dụng

Cuckoo được biết đến rộng rãi tại Việt Nam với thế mạnh nổi bật ở nhóm nồi cơm điện. Hãng cũng đang mở rộng danh mục sang các dòng thiết bị gia dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Sau chuyến thăm đánh giá thị trường và gặp gỡ cấp lãnh đạo toàn cầu của ông Koo Bonhak, Chủ tịch Cuckoo toàn cầu hồi tháng 1, hãng quyết định lựa chọn Hợp Long là đối tác chiến lược tại Việt Nam.

“Hợp Long có nền tảng năng lực vững vàng, tầm nhìn rõ ràng trong xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, đồng thời am hiểu nhu cầu của người dùng Việt từ thói quen sử dụng đến kỳ vọng về dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh đó, họ cũng vận hành đa kênh toàn diện và hệ thống bài bản từ phân phối - bán lẻ - E-commerce đến dịch vụ hỗ trợ thị trường cùng mạng lưới triển khai rộng khắp. Với Cuckoo, Hợp Long là một ‘con rồng ẩn mình’ với nội lực mạnh mẽ và năng lực triển khai đủ vững để đồng hành cùng chúng tôi trong kế hoạch mở rộng dài hạn tại Việt Nam”, ông Park Jung Sun chia sẻ về việc ký kết hợp tác chiến lược này.

Bên cạnh lễ ký kết, Cuckoo cũng trao giấy chứng nhận ghi nhận Hợp Long là đối tác chính thức phân phối sản phẩm chính hãng Cuckoo tại Việt Nam.

Ở mảng sản phẩm chủ lực, Cuckoo và Hợp Long đồng thời ký kết hợp đồng phân phối độc quyền với một số dòng nồi cơm cao cấp. Trong đó có Twin Pressure, dòng nồi cơm áp suất cao tần thuộc phân khúc cao cấp của Cuckoo, và dòng nồi cơm cao tần áp suất nhập khẩu Hàn Quốc hướng đến nhu cầu gia đình đông người. Các dòng này được định vị để nâng chuẩn trải nghiệm nấu nướng tại gia và sẽ do Hợp Long phân phối độc quyền trên thị trường.

Hợp Long phân phối chính thức nhiều nhóm sản phẩm gia dụng của Cuckoo, gồm lò vi sóng, máy lọc nước, máy hút ẩm, máy lọc không khí cùng các dòng nồi áp suất điện tử, nồi cơm điện tử và nồi cơm cơ (Ảnh: Hợp Long).

Người dùng có thể tìm thấy đầy đủ sản phẩm Cuckoo qua hệ thống phân phối của Hợp Long, và riêng một số dòng cao cấp nhất sẽ chỉ có Hợp Long phân phối chính hãng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc mở rộng danh mục nhằm hoàn thiện dần “bức tranh” hệ sinh thái gia dụng của Cuckoo tại Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm sản phẩm lõi.

Năng lực triển khai và dịch vụ hậu mãi là “điểm gặp” của hai bên

Một điểm nhấn trong kế hoạch hợp tác giữa 2 thương hiệu là định hướng gia tăng đầu tư hiện diện của Cuckoo tại Việt Nam thông qua mở rộng văn phòng và hệ thống trưng bày - bảo hành tại các tỉnh, thành lớn.

Theo lộ trình, Đà Nẵng sẽ là địa phương mở đầu cho kế hoạch này, sau đó tiếp tục triển khai tại Hải Phòng và mở rộng ra các tỉnh, thành khác. Hệ thống mới tập trung vào hoạt động văn phòng, đồng thời hướng đến nâng cấp “điểm chạm” thương hiệu như khu trưng bày, xây dựng hình ảnh tại điểm bán, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ sau mua.

Ở góc nhìn thị trường, việc tăng đầu tư hiện diện tại địa phương là cách mở rộng độ phủ dịch vụ, nâng trải nghiệm khách hàng và củng cố niềm tin với nhóm sản phẩm gia dụng, nhất là trong bối cảnh yếu tố hậu mãi ngày càng quan trọng để “giữ chân” người tiêu dùng.

Về phía Hợp Long, doanh nghiệp cho rằng hợp tác chiến lược không chỉ dừng lại ở việc mở rộng danh mục phân phối sản phẩm. Cả 2 thương hiệu đồng lòng hướng đến mục tiêu dài hạn là nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng bằng năng lực triển khai đồng bộ, từ hệ thống bán hàng đến dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng sau mua.

Sự đồng điệu trong tầm nhìn và chiến lược dài hạn là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên (Ảnh: Hợp Long).

Thông qua thỏa thuận, hai bên kỳ vọng xây dựng mô hình hợp tác theo hướng đồng hành dài hạn, trong đó Hợp Long đóng vai trò đối tác triển khai chiến lược thị trường, còn Cuckoo tập trung phát triển sản phẩm, gia tăng đầu tư hiện diện và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ - bảo hành.

Trong giai đoạn tới, sự kết hợp giữa chiến lược mở rộng danh mục thiết bị gia dụng của Cuckoo và năng lực triển khai - dịch vụ của Hợp Long được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng Việt ở nhóm thiết bị gia dụng, nơi tiêu chí bền bỉ và hậu mãi ngày càng trở thành yếu tố quyết định hành vi mua sắm.

Xem thêm về Hợp Long tại: https://www.facebook.com/hoplongtech.