Honda Việt Nam vào Top 10 phát triển bền vững Rồng Vàng năm 2026

Rồng Vàng là giải thưởng thường niên, vinh danh những doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng…

Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng năm 2026 (Ảnh: Honda Việt Nam).

Tại lễ vinh danh năm nay, HVN nằm trong top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026.

Top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển bền vững tại Việt Nam (Ảnh: Honda Việt Nam).

Bên cạnh đó, HVN cũng nhận được danh hiệu Top 15 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam từ kết quả khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025” do Anphabe - Đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam thực hiện.

Trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hưởng ứng tích cực cùng Chính phủ Việt Nam hướng tới “Trung hòa carbon vào năm 2050”, từ các hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm, HVN luôn đặt phát triển xanh làm trọng tâm.

Theo đó, HVN đã và đang áp dụng hai chiến lược chính trong các hoạt động sản xuất tại nhà máy: Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng sạch; chia sẻ các sáng kiến cắt giảm CO2 với hệ thống nhà cung cấp thông qua “Đại hội Công ty Xanh”; trồng gần 2.000 cây xanh đô thị các loại tại tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Ngày hội Trồng cây năm 2026 - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam (Ảnh: Honda Việt Nam).

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, HVN cũng chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án trọng điểm, mở đường cho một kỷ nguyên di chuyển xanh, hiện đại và bền vững.

Cụ thể, với mảng xe máy, HVN đang triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh. HVN đã đánh dấu bước tiến quan trọng khi giới thiệu các mẫu xe máy điện ICON e:, CUV e: và Honda UC3, cùng hệ thống trạm đổi và sạc pin.

Trong đó, ICON e: là sản phẩm xe gắn máy điện đầu tiên được HVN sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, HVN còn triển khai các mô hình bán hàng và dịch vụ đặc biệt thông qua hình thức cho thuê, thu mua lại và tân trang xe điện, thể hiện cách tiếp cận tiên phong hướng tới kinh tế tuần hoàn.

Với mảng ô tô, nắm bắt xu hướng thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ với nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các sản phẩm Hybrid, HVN tiếp tục mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn ở phân khúc B gầm cao với mẫu xe HR-V e:HEV ra mắt vào tháng 4/2025. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của mẫu xe CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 được giới thiệu vào tháng 2 là mẫu xe Hybrid đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ.

Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe máy điện ICON e (Ảnh: Honda Việt Nam).

Cũng trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026, chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045”, cũng như đồng hành cùng Honda toàn cầu hướng tới “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda vào năm 2050”, HVN đã không ngừng tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT).

Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh (Ảnh: Honda Việt Nam).

Theo đó, HVN đã phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác tổ chức đào tạo ATGT cho gần 28 triệu người ở mọi lứa tuổi. Từ năm 2018, HVN đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo ATGT cho học sinh lớp một trên toàn quốc.

Tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 85% vào năm 2025 lên 89% vào năm 2026. Hiện nay, HVN đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trước thực trạng học sinh điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông ngày càng gia tăng, HVN đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy (moped) thí điểm cho hơn 8.700 học sinh THPT và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông nòng cốt, từ đó mở rộng chương trình đào tạo tới hơn 3,1 triệu học sinh THPT trên toàn quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, HVN đã trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm hỗ trợ phương tiện đạt chuẩn phục vụ công tác đào tạo lái xe gắn máy an toàn.

Được thành lập vào năm 1996, đến tháng 3 năm nay, HVN kỷ niệm 30 năm có mặt và hoạt động tại Việt Nam, với thông điệp “Chung ước mơ - Cùng bứt phá” - một cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển bền vững, đồng thời là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài của Honda tại thị trường.

Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giá trị tốt hơn và trải nghiệm di chuyển ngày càng hoàn thiện cho người dân Việt Nam, phấn đấu trở thành “Công ty được xã hội mong đợi”.