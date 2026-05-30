Hơn 20 lãnh đạo công ty niêm yết bị khởi tố chỉ trong 3 tháng

Từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam. Các doanh nghiệp trải từ nhóm hạ tầng hàng không, xây dựng, hóa chất đến năng lượng, bất động sản công nghiệp.

Đầu tháng 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: ACV) công bố thông tin Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Cùng bị bắt có ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng thời điểm, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) công bố thông tin về việc hai lãnh đạo bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, gồm ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Ở mảng hóa chất, trong diễn biến bất ngờ không kém, ngày 17/3, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố thông tin 7 cá nhân trong hệ thống bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến các hành vi về kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố và bắt tạm giam về ba nhóm tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường.

Sang tháng 5, nhóm doanh nghiệp ngành điện và tư vấn điện cũng đồng loạt công bố thông tin bất thường liên quan đến lãnh đạo cấp cao bị khởi tố.

Mở đầu danh sách gồm Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1): công bố ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; cùng một số Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý cũng bị khởi tố. Theo TV2, vụ việc nằm trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan.

Tương tự, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1) thông báo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố bị can và tạm giam. Tiếp nối là CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) thông báo Tổng Giám đốc Dương Sơn Bá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài nhóm trên, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vinatrans, mã chứng khoán: VIN) cho biết Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Dũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Vụ việc liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), nơi ông Dũng từng giữ chức kế toán trưởng.

Hay mới nhất 27/5, Sonadezi cũng nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi. Bà Phượng bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nhìn chung, các nhân sự liên quan chủ yếu giữ vai trò trong HĐQT, ban điều hành hoặc vị trí then chốt về tài chính - kế toán. Hiện, các công ty đều đã có bố trí người thay thế các vị trí chủ chốt để hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường.