Hơn 16.000 lon a2 Platinum bị thu hồi khẩn, cổ phiếu công ty lao dốc mạnh

Theo Reuters, đợt thu hồi tự nguyện nhắm vào 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Báo cáo từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chỉ ra sản phẩm chứa cereulide sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo cảnh báo từ giới chức an toàn thực phẩm Mỹ, độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, đồng nghĩa với việc ngay cả khi pha sữa đúng chuẩn, nguy cơ vẫn tồn tại.

Trẻ sơ sinh khi nạp phải độc tố có thể xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng như buồn nôn và nôn mửa chỉ trong vòng 30 phút đến 6 giờ.

Dù các dấu hiệu này thường tự thuyên giảm trong vòng một ngày, nguy cơ mất nước ở trẻ nhỏ là rất lớn do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Trong nhiều trường hợp, sự cố đòi hỏi sự can thiệp y tế tức thời để bảo toàn tính mạng.

Hàng nghìn lon sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đã bị thu hồi do phát hiện một loại độc tố có thể gây bệnh cho trẻ, theo thông báo từ FDA (Ảnh: Bloomberg).

Thống kê cho thấy có hơn 63.000 lon sữa thuộc diện rủi ro đã được sản xuất. Khoảng 16.400 lon trong số đó ước tính đã được bán ra thị trường thông qua nền tảng Amazon, hệ thống siêu thị Meijer và trang web chính thức của công ty.

Dù chưa có ca bệnh thực tế nào được ghi nhận, thông tin này đủ sức đánh gục niềm tin của những người tiêu dùng khó tính nhất.

Đáng chú ý, sản phẩm này từng nằm trong chương trình Operation Fly Formula - chiến dịch khẩn cấp của Mỹ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức toàn quốc. Việc một sản phẩm “giải cứu thị trường” lại dính sự cố an toàn càng làm dấy lên nghi vấn về chuỗi kiểm định chất lượng.

Thị trường phản ứng: Cổ phiếu a2 Milk lao dốc gần 19%

Sản phẩm lỗi lần này được gia công bởi Synlait Milk, một đối tác liên kết của a2. Dù đơn vị sản xuất khẳng định đã tuân thủ mọi tiêu chuẩn an toàn tại thời điểm chế biến, sự cố vẫn phơi bày lỗ hổng lớn trong khâu kiểm soát chất lượng cuối cùng.

Nguồn gốc độc tố được cho là đến từ một thành phần trong sản phẩm và chỉ vô tình lộ diện khi công ty tiến hành kiểm nghiệm bổ sung dựa trên hướng dẫn mới từ cơ quan chức năng New Zealand.

Ngay khi thông tin thu hồi lan truyền, cổ phiếu a2 Milk rơi tự do, giảm gần 19% đẩy thị giá xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8/2024.

Sự hoảng loạn của giới đầu tư là hoàn toàn có cơ sở. Chi phí thu hồi hay hoàn tiền cho hàng ngàn lon sữa chỉ là thiệt hại bề nổi. Dưới góc nhìn kinh tế, bài toán đau đầu nhất của ban lãnh đạo a2 Milk lúc này không nằm ở quy mô thị trường Mỹ.

Theo phân tích từ các chuyên gia của Ngân hàng Citi, tin tức tiêu cực có nguy cơ lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội tại châu Á. Đây chính là tử huyệt của doanh nghiệp khi khu vực này đang đóng góp tới gần 70% tổng doanh thu trong năm tài chính 2025.

Người tiêu dùng phương Đông vốn đặt tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe đối với các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Một đốm lửa khủng hoảng truyền thông xuyên biên giới hoàn toàn có thể tạo ra làn sóng tẩy chay, thiêu rụi thành quả kinh doanh được xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Hồi chuông cảnh báo cho toàn ngành công nghiệp tỷ USD

Sự cố của a2 Milk không phải là một hiện tượng cá biệt. Nó diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp sữa bột toàn cầu đang chịu áp lực bủa vây từ hàng loạt bê bối chất lượng. Từ đầu năm, thị trường liên tục chứng kiến nhiều đợt thu hồi sản phẩm tương tự từ các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ như Nestlé, Danone hay Lactalis.

Những vụ việc liên tiếp này đang đặt ra dấu hỏi lớn về chuỗi cung ứng thực phẩm trẻ em toàn cầu. Khi áp lực sản lượng tăng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường, các khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào dường như đang bộc lộ những khoảng trống chết người.

Việc phát hiện độc tố thông qua các đợt kiểm tra bổ sung thay vì quy trình chuẩn ban đầu cho thấy hệ thống giám sát an toàn thực phẩm hiện hành vẫn đi sau những rủi ro thực tế.

Sự cố lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn: Liệu chuỗi cung ứng sữa công thức toàn cầu có đang chạy nhanh hơn khả năng kiểm soát rủi ro?

Trong ngành hàng mà một sai sót nhỏ có thể xóa sổ hàng tỷ USD vốn hóa, vấn đề không chỉ là thu hồi sản phẩm, mà là khôi phục niềm tin của hàng triệu phụ huynh trên toàn thế giới.

Người tiêu dùng hiện được khuyến cáo ngừng sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng và yêu cầu hoàn tiền. Nhưng với một thị trường nhạy cảm như sữa trẻ em, niềm tin đã mất có thể lấy lại được bao nhiêu phần?