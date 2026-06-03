Hóa đơn tiền điện tăng mạnh mùa nắng nóng kéo CPI tháng 5 tăng

Báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tháng 5, CPI tăng 0,29% so với tháng trước. So với tháng 12/2025, CPI tháng 5 tăng 3,61% và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,04%.

Trong 11 nhóm hàng hóa chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất 0,96% với giá thuê nhà tăng 0,71% do một số chủ nhà trọ điều chỉnh giá thuê nhằm bù đắp chi phí nâng cấp và cải tạo nhà ở.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 5 so với tháng trước (Ảnh: NSO).

Giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,69% do chi phí nhân công tăng. Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,81% do giá thép, xi măng, cát, đá tăng theo chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở gia tăng.

Đặc biệt, giá điện sinh hoạt tăng 2,38% so với tháng trước; nước sinh hoạt tăng 1,41% do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện, nước làm mát tăng ở nhiều địa phương.

Tiếp đến là nhóm giao thông tăng 0,83%, chủ yếu do chỉ số giá xăng tăng 2,12%; phí học bằng lái xe tăng 0,82%; phí cầu đường tăng 0,68%; dịch vụ thuê ô tô, xe máy tự lái tăng 0,46%; dịch vụ trông giữ xe tăng 0,07%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%, chủ yếu tăng ở những dịch vụ: giá nhóm du lịch trọn gói tăng 1,19% (du lịch trong nước tăng 1,35%; du lịch ngoài nước tăng 0,27%) do chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng 0,66%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%; nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,04%; nhóm giáo dục tăng 0,03%.

Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, trong đó: lương thực giảm 0,68%; thực phẩm giảm 0,25%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,04%.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 5, chỉ số giá vàng trong nước giảm 4,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. Trong khi đó, chỉ số giá USD tăng 0,02% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng.