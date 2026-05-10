Hóa đơn điện mức nào thì nên đầu tư điện mặt trời?

Trước sức ép hóa đơn điện tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, ngày càng nhiều gia đình chọn lắp điện mặt trời tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia) như một giải pháp tiết kiệm lâu dài.

Phân tích dựa trên biểu giá điện sinh hoạt EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa ra nhiều khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tuy nhiên kết quả có thể thay đổi tùy vị trí và hệ thống.

Theo đó, hộ gia đình có tiền điện 500.000-800.000 đồng/tháng (tương đương tiêu thụ điện dưới 300kWh/tháng) chưa cần lắp điện mặt trời mái nhà. Với các hộ có mức tiêu thụ điện từ khoảng 300kWh/tháng trở lên đã có thể cân nhắc đầu tư, đặc biệt hiệu quả với nhóm hộ tiêu thụ từ 500-800kWh/tháng.

Cụ thể, hộ gia đình có tiền điện 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng (tiêu thụ 300-500kWh/tháng) nên cân nhắc lắp điện mặt trời với công suất 2-3kWp, với sản lượng tạo ra 250-350kWh. Mức đầu tư này giúp hoàn vốn trong vòng 5-6 năm.

Hiệu quả lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình (Ảnh: EVNNPC).

Hộ gia đình có tiền điện 1,5-2,5 triệu đồng/tháng (tiêu thụ khoảng 500-800kWh/tháng) nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với công suất 3-5kWp, sản lượng tạo ra 400-650 kWh, thời gian hoàn vốn 4-5 năm.

Theo cơ quan điện lực, mức sản lượng này có thể đáp ứng được khoảng 50-70% nhu cầu điện vào ban ngày của các hộ gia đình.

Với các hộ gia đình có tiền điện 2,5-4 triệu đồng/tháng (tiêu thụ 800-1.200kWh/tháng), cơ quan điện lực cho rằng rất nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà, công suất 5-7kWp, sản lượng tạo ra 650-900kWh, với thời gian hoàn vốn 3,5-4,5 năm.

Hộ gia đình có tiền điện trên 4 triệu đồng/tháng, tiêu thụ rất cao trên 1.200kWh/tháng cần thiết lắp điện mặt trời mái nhà, công suất khuyến nghị lắp 7-10kWp, sản lượng 900-1.300kWh, thời gian hoàn vốn 3-4 năm.

Nhờ sử dụng trực tiếp nguồn điện tự sản xuất, lượng điện phải mua từ lưới, đặc biệt ở các giá bậc thang cao (bậc 5-6) được giảm đáng kể. Qua đó chi phí tiền điện hàng tháng có thể giảm khoảng 1-1,7 triệu đồng tùy theo mức tiêu thụ và phương thức sử dụng điện.

Theo đơn vị điện lực, thời gian hoàn vốn của hệ thống điện mặt trời mái nhà thường trong khoảng 4-7 năm, trong khi tuổi thọ thiết bị có thể đạt 15-20 năm.

Trước đó, Chỉ thị 10 ngày 30/3 của Thủ tướng về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đã yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu và phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng, kết hợp lưu trữ.

Đặc biệt, chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tự dùng, khuyến khích lắp kèm lưu trữ; phấn đấu mỗi năm khoảng 10% cơ quan, hộ gia đình tham gia hoặc đạt 20% công suất theo kế hoạch 2026-2030.