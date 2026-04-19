Hóa chất Đức Giang miễn nhiệm Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố tài liệu kỳ họp cổ đông bất thường năm 2026. Doanh nghiệp này dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT (hiện là con trai ông Huyền) và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT.

Lý do miễn nhiệm là 3 lãnh đạo này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại doanh nghiệp thời gian qua. Ngoài ra, 3 thành viên mới sẽ được bầu bổ sung, danh sách được công bố trước phiên họp.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT DGC cùng con trai là ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT (Ảnh: DGC).

Hóa chất Đức Giang đã xin chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do cơ quan điều tra đang tiến hành niêm phong và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán quan trọng. Việc chưa thể công bố số liệu tài chính đúng hạn đã khiến HoSE đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/4.

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại doanh nghiệp này cùng các đơn vị liên quan, với các cáo buộc như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu và sổ sách kế toán đã bị cơ quan chức năng niêm phong và thu giữ, khiến doanh nghiệp không đủ dữ liệu để hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.