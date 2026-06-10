Hồ sơ công ty điện có 3 lãnh đạo chủ chốt vừa bị khởi tố

Mới đây, thêm 3 lãnh đạo của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã chứng khoán: TV3) bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụ thể, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng cùng bị khởi tố.

Trước đó, loạt lãnh đạo của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Tập đoàn PC1… vừa bị khởi tố, bắt giam.

TV3 cũng đã phản hồi, khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ công ty

Trước sự cố trên, TV3 được biết đến là đơn vị chuyên trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật các công trình điện; xây dựng các công trình điện. Công ty có tiền thân là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam (1975). Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 1/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thành CTCP Tư vấn xây dựng điện 3.

Năm 2009, công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hiện, công ty có vốn điều lệ hơn 95 tỷ đồng. Cổ phiếu TV3 đang giao dịch tại mức 16.100 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 153 tỷ đồng.

Hiện, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là cổ đông lớn nhất tại TV3, đang nắm giữ hơn 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 48,78% vốn. Ba người đại diện phần vốn này là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Trần Quốc Điền.

Công ty TNHH VP Invest là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ sở hữu 18,03% vốn. Cùng với đó, bà Bùi Thị Kim Yến sở hữu 11% vốn công ty. Bà Yến là vợ ông Trần Quốc Điền.

Vừa qua, HĐQT công ty đã thống nhất để ông Trần Quốc Điền thực hiện nhiệm vụ HĐQT chuyên trách Công ty kể từ ngày 1/5.

TV3 đang kinh doanh ra sao?

Về kết quả kinh doanh, những năm trước 2020, doanh thu công ty đều đặn hơn 400 tỷ đồng/năm trước khi điều chỉnh đáng kể về mức 200 tỷ đồng giai đoạn 2021-2024. Lợi nhuận ròng ghi nhận hàng chục tỷ đồng.

Năm 2025, tình hình hoạt động công ty có chiều hướng tích cực hơn, doanh thu tăng mạnh lên hơn 330 tỷ đồng, vượt 65% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị hợp đồng ký mới thực hiện đạt 526 tỷ đồng, vượt 119% kế hoạch năm. Khấu trừ chi phí, công ty thu về lợi nhuận trước thuế gần 20 tỷ đồng, vượt 42% mục tiêu được cổ đông giao phó.

Với kết quả tích cực trên, TV3 dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Sang năm 2026, tại đại hội cổ đông thường niên 2026 diễn ra tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 330 tỷ đồng và lợi nhuận duy trì ở mức 20 tỷ đồng.

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí liên quan, công ty thu về lợi nhuận 4,1 tỷ đồng.