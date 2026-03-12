Ngày 12/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng tinh khiết đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt là doanh nghiệp trúng bốc thăm và được quyền mua số tài sản nêu trên. Đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua với giá hơn 142 tỷ đồng.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt được thành lập vào đầu năm 2022, trụ sở chính tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hợp đồng mua tài sản sau khi trúng bốc thăm (Ảnh: Văn Nguyễn).

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại, cụ thể là mua bán vàng bạc trang sức kim loại quý, đá quý...

Ngoài ra, công ty này còn đăng ký thêm 5 ngành nghề khác gồm sản xuất kim loại màu và kim loại quý; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đối với ngành nghề sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan, doanh nghiệp cho biết sản xuất ngọc trai nhân tạo; sản xuất đá quý và đá bán quý; làm kim cương; sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý; sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản.

Hiện tại, ông Đường Triệu Tuấn là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi trúng quyền mua gần 30kg vàng tinh khiết, ông Tuấn cho biết cam kết hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5-10 ngày tới theo quy định. Theo ông Tuấn, công ty ông hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh vàng. Sau khi tiếp nhận số vàng này, doanh nghiệp sẽ phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Tại buổi bốc thăm, chỉ có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia nhưng không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh. Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, các đơn vị phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản được bán. Trường hợp doanh nghiệp trúng bốc thăm, đã ký hợp đồng mua nhưng sau đó không thực hiện giao dịch sẽ bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 5/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII tại số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu. Tài sản được công khai giá bán trực tiếp, không tổ chức đấu giá.