Hồ sơ công ty bán thịt lợn bệnh cho nhiều trường học tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra mới đây khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Về doanh nghiệp tiêu thụ thịt lợn bệnh, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát có tên cũ là Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại thực phẩm Hùng Dương, được thành lập vào tháng 3/2013. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành (SN 1971) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cường Phát. Ông này cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đăng ký thêm 37 ngành nghề kinh doanh khác.

Có thể kể đến Chăn nuôi lợn; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Chế biến và bảo quản rau quả; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn gạo; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)…

Hiện tại, trụ sở chính doanh nghiệp được đặt tại xóm 4, xã Liên Phương, huyện Thường Tín cũ, Hà Nội.

Theo điều tra, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội. Đây là lò mổ cung cấp lượng lớn thịt lợn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và một số công ty cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan điều tra cho rằng Hiền cùng một số đối tượng đã câu kết hình thành đường dây khép kín, từ khâu thu gom lợn bệnh tại Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, tổ chức giết mổ tập trung rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhà chức trách cũng cáo buộc các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, tạo điều kiện cho lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được đưa vào giết mổ.