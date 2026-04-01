Hộ kinh doanh phải khai báo mọi tài khoản cho cơ quan thuế trước ngày 20/4

Theo Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang hoạt động phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho cơ quan thuế.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 20/4, các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, việc thông báo tài khoản cần thực hiện đồng thời khi nộp tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Với các hộ kinh doanh đang hoạt động, cơ quan thuế khuyến nghị cần sớm đăng ký tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Sau đó, người nộp thuế thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo mẫu thông qua Cổng dịch vụ công của Cục Thuế (Bộ Tài chính) hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ thuế quản lý địa bàn để được hỗ trợ.

Trường hợp có thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải kịp thời thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định.

Mua bán hàng ở chợ truyền thống (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 68/2026, việc thông báo tài khoản ngân hàng là một phần trong nghĩa vụ cung cấp thông tin của người nộp thuế phục vụ quản lý dữ liệu doanh thu.

Trong trường hợp hộ kinh doanh không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh, cơ quan thuế có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện rà soát dữ liệu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Việc thực hiện thông báo đúng mẫu, đúng thời điểm vì vậy là bước quan trọng giúp hộ kinh doanh bảo đảm tính thống nhất dữ liệu kê khai, hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo cơ chế quản lý mới.

Để tránh lúng túng khi thao tác, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế nên làm quen trước trên phiên bản thử nghiệm. Khi thực hiện trên hệ thống chính thức, dữ liệu sẽ được gửi trực tiếp đến cơ quan thuế để xử lý.