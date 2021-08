Helen Recipe cùng "gã khổng lồ" Viettel Post đưa bánh trung thu Momi tới tận tay khách hàng

Dân trí Để phân phối nguồn bánh chất lượng, an toàn tới từng gia đình Việt, thương hiệu Helen Recipe đã hợp tác với công ty TNHH 1 thành viên thương mại dịch vụ bưu chính VT Plus – trực thuộc “ông lớn” Viettel Post.

Quan hệ hợp tác này đánh dấu bước chuyển mình của Helen Recipe từ phương thức kinh doanh B2B sang thâm nhập thị trường bán lẻ, với mục tiêu mang tới cho khách hàng Việt những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất. Cụ thể, theo thỏa thuận giữa hai bên, VT Plus sẽ phát huy thế mạnh về mạng lưới và công nghệ để phân phối bánh Trung thu tới tận tay người tiêu dùng.

Người tiêu dùng có thể đặt mua bánh Trung thu của Helen Recipe tại điểm bán hoặc online và được phân phối tại nhà bởi đơn vị uy tín VT Plus.

Trên thị trường, VT Plus được đánh giá là “người khổng lồ” kín tiếng trong lĩnh vực vận chuyển, phân phối. Trực thuộc tập đoàn Viettel, VT Plus là công ty kinh doanh đa sản phẩm, đa dịch vụ với lĩnh vực trọng tâm là kinh doanh chuỗi bán lẻ dựa trên nền các cửa hàng của bưu chính, cung cấp dịch vụ, kho phân phối, trưng bày sản phẩm cho các ngành bán lẻ, kinh doanh online… Cho tới thời điểm hiện tại, VT Plus đã phát triển một mạng lưới rộng khắp cả nước bao gồm 1.400 bưu cục, 900 cửa hàng, 5.000 điểm thu gom và đội ngũ 17.000 cán bộ nhân viên tại 63 tỉnh, thành phố trên 85 chi nhánh luôn sẵn sàng phục vụ, tự tin nhận nhiệm vụ phân phối, vận chuyển từng chiếc bánh chất lượng từ nhà máy tới tận tay người tiêu dùng.

Dịch vụ Viettel Post giao sản phẩm tới tận tay từng khách hàng

Đặc biệt, Viettel Post cũng tung ra nhiều gói vận chuyển độc đáo với cam kết thời gian giao hàng, phục vụ nhu cầu cá thể của từng khách hàng. Ngoài kênh bán hàng trực tiếp qua các nhân viên giao hàng, công ty còn đưa bánh Trung thu Helen Recipe lên sàn đặc sản - kênh thương mại điện tử của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, ra đời từ tháng 9/2016.

Dòng bánh Trung thu Momi của thương hiệu Helen Recipe.

Ông Đinh Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel, kiêm Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ VT Plus - Đơn vị được Viettel Post ủy quyền kinh doanh bán lẻ sản phẩm bánh Trung thu Helen’s cho biết, việc tích cực kinh doanh, phân phối bánh Trung thu của Helen Recipe, người Viettel Post nói chung đã chủ động mở rộng hệ sinh thái riêng. Thay vì đơn thuần làm công việc vận chuyển, người bưu chính đã chuyển đổi trở thành người kinh doanh, khi tự nối dài và mở rộng "không gian" của mình, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Trong khi đó, đối tác – thương hiệu bánh Helen Recipe đã ghi dấu ấn tại Việt Nam từ năm 2014. Được thành lập bởi những nghệ nhân làm bánh tâm huyết, Helen Recipe đã từng bước khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu trên thị trường trong và ngoài nước. Giữ vững tiêu chí: Sạch – An toàn – Tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, các dòng bánh Trung thu Momi của Helen Recipe được sản xuất từ nguyên liệu 100% tự nhiên, được lựa chọn kỹ càng với quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 22000:2005 về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm soát chặt chẽ bởi chuyên gia Nhật Bản.

Đặc biệt, Helen Recipe đã sáng tạo thêm công thức mới, đưa Mochi Nhật kết hợp với hương vị cổ truyền giảm độ ngọt, nâng cao nét tinh tế cho mỗi chiếc bánh. Vỏ bánh mỏng, thơm bơ, nhân đa dạng với đậu đỏ, đậu xanh, cốm, khoai môn, thập cẩm, trà xanh, dưa mỹ… Bánh không quá ngọt với lớp Mochi trắng ngần, thanh mát, dẻo thơm, mang hương vị độc đáo từ xứ sở hoa anh đào. Về nhân, trứng muối trong bánh Momi đã trải qua giai đoạn chế biến cầu kỳ nên không còn mùi tanh ngái mà chỉ thấy hương thơm của bơ đánh thức vị giác.

Không chỉ được đánh giá cao về sự minh bạch nguồn gốc, hương vị thơm ngon, dòng bánh Trung thu Momi cũng có bao bì sáng tạo, sang trọng từ chất liệu tới thiết kế. Hộp đựng được cải thiện thành đèn lồng, đèn kéo quân đặc sắc với họa tiết truyền thống như tre Việt kết hợp với hiện đại như hình ảnh các nàng công chúa. Lan tỏa thông điệp “Tết của con”, dòng sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo của Helen Recipe đặc biệt được các gia đình có con nhỏ ưa chuộng.

Hộp bánh MOMI được thiết kế thành đèn lồng, đèn kéo quân.

Người sáng lập Helen Recipe cho biết, vì luôn đau đáu với nỗi niềm lưu giữ nét độc đáo của Trung thu truyền thống giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, thương hiệu đã quyết định tung ra thiết kế mới biến mỗi hộp bánh thành món đồ chơi, mang lại niềm vui tuổi thơ và ký ức cho người hoài cổ. Các hương vị cũng được cải tiến không ngừng và là sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều tập đoàn lớn.

Sự hợp tác giữa nhà sản xuất uy tín, lấy chữ “tâm” làm tôn chỉ và “ông lớn” trong lĩnh vực chuyển phát nhanh uy tín với mạng lưới rộng khắp sẽ góp phần lan tỏa giá trị của sản phẩm bánh Trung thu Momi từ Helen Recipe tới đông đảo người tiêu dùng.