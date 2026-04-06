Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Tại GO!, ưu tiên số một của chúng tôi là đảm bảo giỏ hàng của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng quá nhiều với những biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng mạnh.

Chương trình là hành động thiết thực để chúng tôi cùng người dân san sẻ nỗi lo bão giá, mang lại sự an tâm trong mỗi lần mua sắm”.

Hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc đang triển khai chương trình “Giá luôn bất bại” (Ảnh: GO!).

Theo đó, GO! cam kết đến khách hàng, nếu tìm thấy sản phẩm cùng loại, cùng thương hiệu, cùng quy cách đóng gói đang được bán với mức giá thấp hơn tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong khoảng cách 3km sẽ được hoàn lại phần chênh lệch với thông điệp “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch”.

Chương trình áp dụng cho khoảng 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói và hóa mỹ phẩm, đây là những nhóm sản phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày.