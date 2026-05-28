Hệ thống điện miền Trung - Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới

Theo ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày.

Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày.

EVNCPC theo dõi sát tình hình phụ tải (Ảnh: EVNCPC).

EVNCPC đảm bảo đường truyền tải điện an toàn (Ảnh: EVNCPC).

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503 MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042 MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày).

Nguyên nhân chính theo ông Ngô Tấn Cư là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến.

Công tác kiểm tra, bảo trì đường điện của EVNCPC (Ảnh: EVNCPC).

Riêng trong ngày 27/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đăk Lăk.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại nhiều địa phương như Đông Hà (Quảng Trị) 39,6 độ C; Nam Đông (Huế) 38,5 độ C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,5 độ C; Quảng Ngãi 39,2 độ C; Sơn Hòa 38,7 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,3 độ C.

Thời tiết nắng nóng tại miền Trung khiến công việc bảo trì, kiểm tra đường điện thêm phần vất vả (Ảnh: EVNCPC).

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt (Ảnh: EVNCPC).

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.