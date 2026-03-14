Hé lộ tình hình kinh doanh của Highland Coffee giữa lùm xùm đồ hộp

Tập đoàn Jollibee Foods Corp (JFC) - công ty mẹ nắm giữ 60% cổ phần trong SuperFoods Group, đơn vị sở hữu thương hiệu Highlands Coffee - vừa có báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2025. Bức tranh kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee sau lùm xùm với thực phẩm từ Đồ hộp Hạ Long, cũng như trước thềm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được hé lộ.

Cụ thể, chuỗi ghi nhận EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ) năm qua đạt 2.478 triệu peso Philippines, tương đương khoảng 1.097 tỷ đồng, tăng khoảng 5,7% so với năm 2024. Thương hiệu này tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong mảng kinh doanh quốc tế của JFC.

Chuỗi đã có kế hoạch IPO, mục tiêu là hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết tại Việt Nam vào quý I/2027, đặt mục tiêu huy động khoảng 300-400 triệu USD qua đợt IPO.

Mới đây, Highlands Coffee vướng vào lùm xùm liên quan Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi bị phát hiện.

Trước việc có giao dịch nguyên liệu với công ty này, Highlands Coffee có gửi thông báo đến khách hàng, khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào từ Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Nhưng cũng trong thông báo phát ra, đơn vị này lại nêu đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi Đồ hộp Hạ Long trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Thông tin phản hồi không thống nhất của Highland Coffee gây hoang mang dư luận. “Câu đầu nói Highlands Coffeee không mua bất kỳ sản phẩm nào của Đồ hộp Hạ Long, câu sau lại ghi Highlands Coffee sẽ ngưng phục vụ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long. Khó hiểu thật, nếu không mua thì sao phải ngưng sử dụng? Và đó là những sản phẩm nào”, một tài khoản Facebook thắc mắc.

Trên mạng xã hội, cộng đồng cũng dậy sóng rằng tại sao thương hiệu không liệt kê cụ thể những sản phẩm nào để người tiêu dùng biết. Nhiều ý kiến đổ dồn sự quan tâm về “combo sáng” gồm sản phẩm bánh mì que pate và cà phê sữa được ưa chuộng tại Highlands Coffee.