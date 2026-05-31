Hé lộ tình bạn đặc biệt của 2 "ông vua" công nghệ Elon Musk và Jensen Huang

Mối quan hệ bắt đầu từ những ngày đầu của AI

Elon Musk từng là người duy nhất chịu mua siêu máy tính AI của Nvidia khi “không ai muốn mua”. Còn Jensen Huang lại là người giúp Tesla phát triển những bộ máy tính đầu tiên cho xe điện và công nghệ tự lái. Sau gần một thập kỷ, mối quan hệ giữa hai tỷ phú công nghệ vẫn được xem là một trong những tình bạn đặc biệt và quyền lực nhất Thung lũng Silicon.

Trên mạng xã hội X xuất hiện hai bức ảnh chụp CEO Tesla Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang vào các năm 2016 và 2026, kèm dòng chú thích: “Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là có những người bạn đích thực”.

Elon Musk sau đó chia sẻ lại bài đăng và đáp ngắn gọn: “Đúng vậy”.

Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi tình bạn kéo dài nhiều năm giữa hai doanh nhân nổi tiếng, mà còn bởi họ hiện là hai trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới công nghệ.

Musk hiện là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản khoảng 811 tỷ USD, trong khi Jensen Huang sở hữu khoảng 194 tỷ USD và đứng thứ 7 thế giới.

Đáng chú ý, ít ai biết rằng Musk và Huang đã hợp tác với nhau từ rất sớm, trước khi AI bùng nổ như hiện nay. Tesla là một trong những hãng xe đầu tiên sử dụng công nghệ và chip của Nvidia cho hệ thống máy tính trên xe điện và tính năng tự lái.

Khi chia sẻ với Joe Rogan hồi năm ngoái, Jensen Huang kể rằng ông từng giúp Tesla phát triển những bộ máy tính đầu tiên cho Model S và Model 3, cũng như hỗ trợ Elon Musk trong giai đoạn đầu nghiên cứu xe tự lái. “Tôi may mắn vì quen Elon Musk. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ rất sớm”, CEO Nvidia nói.

Huang cũng tiết lộ Musk từng là khách hàng đầu tiên của siêu máy tính AI DGX-1 - sản phẩm đặt nền móng cho cuộc đua AI hiện đại của Nvidia. “Khi chúng tôi ra mắt DGX-1, không ai trên thế giới muốn mua nó cả. Tôi không có nổi một đơn hàng”, Huang nhớ lại.

Theo ông, Elon Musk khi đó đã chủ động liên hệ và nói rằng mình có một tổ chức thực sự cần hệ thống này. “Ông ấy bảo: Tôi có một công ty AI phi lợi nhuận cần thứ này. Tôi nghĩ tuyệt, cuối cùng cũng có khách hàng đầu tiên”, Huang kể.

Năm 2016, Jensen Huang thậm chí tự lái xe mang chiếc DGX-1 đến San Francisco để giao tận tay Elon Musk và đội ngũ OpenAI. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, được xem như một biểu tượng cho thời điểm khai sinh làn sóng AI hiện đại cũng như tình bạn đặc biệt giữa hai nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ.

CEO Tesla Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang vào các năm 2016 và 2026 (Ảnh: DogeDesigner).

Những lời khen "có cánh" dành cho nhau

Trong nhiều năm, Musk và Huang thường xuyên công khai dành sự ngưỡng mộ cho nhau. Jensen Huang từng gọi Elon Musk là “GPU tối thượng”, hài hước nói rằng ngay cả khi không cấy chip Neuralink, não bộ của Musk vẫn hoạt động như một siêu máy tính.

Ngược lại, Musk cũng nhiều lần thể hiện sự tôn trọng với người đứng đầu Nvidia. Tháng 6/2024, khi Bloomberg đăng đoạn video Jensen Huang kể về thời gian từng rửa bát và cọ toilet tại một cửa hàng đồ ăn nhanh thời trẻ, Musk đã bình luận rằng: “Đó mới là thái độ đúng đắn”. Ông cũng nhắc lại việc bản thân từng ưu tiên đảm bảo đủ giấy vệ sinh cho nhân viên tại các nhà máy Tesla trong giai đoạn đại dịch.

Đến tháng 5/2025, Jensen Huang tiếp tục dành lời khen cho Tesla khi nhận định hãng xe điện của Musk đang “đi trước rất xa” trong lĩnh vực xe tự lái. “Một ngày nào đó, mọi chiếc xe đều sẽ phải có công nghệ này”, Huang nói trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance.

Elon Musk sau đó đáp lại ngắn gọn trên X: “Cảm ơn Jensen”.

Ngày 19/3 năm nay, Musk tiếp tục đăng trên X rằng ông là “một người rất ngưỡng mộ” Nvidia và Jensen Huang, đồng thời xác nhận Tesla và SpaceX sẽ tiếp tục mua lượng lớn chip AI của Nvidia trong thời gian tới.