Hé lộ quy trình chống trộm, kiểm soát hàng hóa tại các siêu thị

Vụ việc một nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Không chỉ đặt ra câu hỏi về cách ứng xử của lực lượng an ninh, sự việc còn khiến nhiều người băn khoăn về quy trình kiểm soát thất thoát hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại hiện nay.

Theo chia sẻ từ đại diện một số siêu thị, để kiểm soát thất thoát hàng hóa, các siêu thị và trung tâm thương mại thường áp dụng đồng thời nhiều biện pháp.

Phổ biến nhất là hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại lối ra vào, quầy thanh toán và khu vực trưng bày hàng hóa để bộ phận an ninh phụ trách theo dõi hoạt động mua sắm, đồng thời hỗ trợ rà soát khi phát sinh nghi vấn.

Bên cạnh đó, tại nhiều nơi, các mặt hàng như thời trang, mỹ phẩm... cũng được gắn tem từ an ninh; sau khi khách thanh toán, tem từ này sẽ được vô hiệu hóa hoặc tháo bỏ, còn trường hợp hàng chưa thanh toán đi qua cổng từ sẽ kích hoạt tín hiệu cảnh báo.

Quần áo bày bán trong nhiều siêu thị, trung tâm thương mại được gắn tem từ cứng để chống trộm (Ảnh: Quân Đỗ).

Bên cạnh đó, các siêu thị thường bố trí lực lượng an ninh tuần tra công khai và nhân viên giám sát mặc thường phục để phát hiện các hành vi bất thường từ hình ảnh camera ghi nhận, cảnh báo từ hệ thống chống thất thoát hoặc phát hiện hàng hóa chưa được thanh toán...

Ngoài các biện pháp trực tiếp, một số doanh nghiệp còn sử dụng mã vạch, công nghệ, phần mềm quản lý kho để đối chiếu lượng hàng bán ra với tồn kho, qua đó phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ thất thoát.

Theo đại diện một hệ thống siêu thị, siêu thị có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản, nhưng việc kiểm tra người hoặc đồ đạc của khách cần dựa trên căn cứ hợp lý và được thực hiện đúng quy định, tránh xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc quyền riêng tư của khách hàng. Nếu phát sinh tranh chấp, cơ quan công an sẽ là đơn vị xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.