Hé lộ quy mô hệ sinh thái sản xuất 426 loại sữa giả cho bà bầu, người bệnh

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận vụ án tại Công ty Rance Pharma và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can về 6 tội danh, trong đó Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị xác định cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, nhận thấy việc kinh doanh sữa đem lại lợi nhuận lớn, Hà thành lập Công ty Rance Pharma, còn Cường lập Công ty Hacofood Group. Cả hai sau đó cùng tổ chức nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ, Hà Nội).

Ngoài ra, hai đối tượng đã lập “hệ sinh thái” 9 công ty để công bố, sản xuất và phân phối sữa giả, đồng thời che giấu vai trò bằng cách để cấp dưới đứng tên pháp nhân.

Theo điều tra, nhóm bị can sản xuất sữa giả cho người bệnh và phụ nữ, trẻ nhỏ nhưng không chứa các thành phần như công bố, đồng thời cắt giảm, thay thế nguyên liệu để tăng lợi nhuận. Từ 2021-2025, đường dây này sản xuất 426 sản phẩm sữa giả, tiêu thụ hàng trăm nghìn hộp, thu hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma được thành lập vào tháng 8/2021 và đặt trụ sở tại (Hà Đông, Hà Nội). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 10 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân. Trong đó, Vũ Mạnh Cường góp 7 tỷ đồng (70% vốn); Hoàng Thị Bích Hường góp 500 triệu đồng (5% vốn); Hoàng Mạnh Hà góp 2,5 tỷ đồng (25% vốn). Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là Hoàng Mạnh Hà (SN 1979).

Tháng 1/2024, công ty này tăng vốn lên 22 tỷ đồng. Đến tháng 6/2024, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 52 tỷ đồng. Tháng 8/2024, Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp được chuyển sang cho ông Nguyễn Thành Luân (SN 1987).

Còn Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group được thành lập vào tháng 4/2022 tại Hà Đông, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác…

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của doanh nghiệp là 10 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Vũ Mạnh Cường góp 6,5 tỷ đồng (65% vốn); Nguyễn Thành Luân góp 1 tỷ đồng (10% vốn); Hoàng Mạnh Hà góp 2,5 tỷ đồng (25% vốn).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là Vũ Mạnh Cường (SN 1979). Tháng 10/2024, vị trí này được chuyển sang cho ông Nguyễn Văn Tú (SN 1981). Người này đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp.

Ông Tú còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dược quốc tế Win CT. Vũ Mạnh Cường cũng từng là đại diện pháp luật của công ty này. Tháng 1/2025, Hacofood Group tiến hành tăng vốn lên 15 tỷ đồng.

Về 9 pháp nhân để công bố, sản xuất và phân phối sữa giả gồm Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, Dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và Dược Á Châu.

9 pháp nhân trong “hệ sinh thái” này đều có trụ sở chủ yếu tại Hà Đông (Hà Nội), quy mô vốn điều lệ không lớn (chỉ từ vài tỷ đồng), nhưng có điểm chung là có sự tham gia góp vốn, chi phối của Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường.

Các doanh nghiệp thường xuyên thay đổi người đại diện pháp luật, giao cho cấp dưới đứng tên, nhằm phục vụ việc công bố sản phẩm, sản xuất và phân phối sữa giả, đồng thời che giấu vai trò điều hành thực sự của hai đối tượng cầm đầu.