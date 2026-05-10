Hé lộ quy mô doanh nghiệp xây trạm sạc do Petrolimex góp vốn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã chứng khoán: PLX) thông báo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sạc ô tô điện, đổi pin xe máy điện cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, trong đó Petrolimex góp 35 tỷ đồng, tương đương 35% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp thành lập từ ngày 6/5, trụ sở tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Selex Motors giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam.

Được biết Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam là doanh nghiệp liên doanh giữa Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng năng lượng mở cho xe điện, bao gồm cả xe máy điện, ô tô điện và các phương tiện điện khác, mở dùng chung cho các hãng.

Một trạm đổi pin xe máy điện tại TPHCM (Ảnh: Selex).

Trong giai đoạn 2026-2027, công ty lên kế hoạch thiết lập tại Hà Nội, TPHCM và một số đô thị trọng điểm; xây dựng hệ thống đổi pin xe máy điện, trạm sạc nhanh cho ô tô; phát triển nền tảng công nghệ quản lý năng lượng và tín chỉ carbon.

Từ năm 2028-2030, dự kiến mở rộng dọc các trục giao thông chính và tích hợp năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và lưu trữ tại các trạm.

Ngoài liên doanh giữa Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors, hiện thị trường Việt Nam còn có một số doanh nghiệp đang phát triển hạ tầng sạc hoặc đổi pin cho xe điện.

Chẳng hạn Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc ô tô điện tại 34 tỉnh, thành đồng thời triển khai hệ thống tủ đổi pin xe máy điện thông qua hợp tác với nhiều đối tác. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast trong quý II.

Hay Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL) cũng đang hợp tác với V-Green để triển khai tủ đổi pin và trạm sạc tại hệ thống cây xăng trên toàn quốc...