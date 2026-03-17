Hé lộ khối tài sản khủng của ông Đào Hữu Huyền và gia đình

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an đồng thời khởi tố 14 bị can, trong đó ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố nhiều bị can khác trong công ty này, trong đó có ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, 3 cổ đông lớn nhất đều là người trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền. Cụ thể, ông Đào Hữu Huyền sở hữu 18,38% vốn - tương đương gần 70 triệu cổ phiếu. Ông Đào Hữu Kha (em trai ông Huyền) nắm 5,97% vốn - tương đương 22,7 triệu cổ phiếu. Bà Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu ông Huyền) sở hữu 6,64% - tương đương 25,2 triệu cổ phiếu.

Vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đang nắm 3,76% vốn - tương đương 14,3 triệu cổ phiếu. Hai người con gồm Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, và Đào Hồng Hạnh cũng nắm tỷ lệ lần lượt 3,01% vốn - 11,5 triệu cổ phiếu và 1,35% vốn - hơn 5 triệu cổ phiếu.

Một số cá nhân khác sở hữu dưới 1%, trong đó con dâu Bùi Thị Hà Thu cũng đang nắm hơn 1 triệu cổ phiếu DGC. Cơ cấu này được giữ nguyên đến cuối tháng 6, theo báo cáo quản trị bán niên 2025.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (trái) (Ảnh: DGC).

Từ đầu năm đến nay, Hoá chất Đức Giang không ghi nhận bất kỳ giao dịch mua bán nào của người nội bộ và người liên quan, khả năng cao tỷ lệ sở hữu của nhóm này vẫn được giữ nguyên.

Cơ cấu cổ đông tại Hóa chất Đức Giang cho thấy phần lớn cổ phần tập trung trong gia đình ông Huyền, với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, cá nhân ông Đào Hữu Huyền đang sở hữu 69,8 triệu cổ phiếu DGC. Với mức giá khoảng 68.800 đồng/cổ phiếu, giá trị tài sản tương ứng vào khoảng 4.800 tỷ đồng. So với trước đợt giảm giá gần đây, khối tài sản này đã giảm khoảng 1.700 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - vợ ông Huyền - đang nắm giữ gần 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 980 tỷ đồng. Con trai ông Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh, sở hữu 11,43 triệu cổ phiếu, với giá trị thị trường ước khoảng 786 tỷ đồng.

Các thành viên khác trong gia đình như ông Đào Hữu Kha (em trai) và bà Ngô Ngọc Lan (em dâu) cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu DGC, với giá trị lần lượt khoảng 1.559 tỷ đồng và hơn 1.700 tỷ đồng.

Năm 2025 vừa qua, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%. Điểm đáng chú ý là công ty này có lượng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 13.105 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản và tăng trên 20% so với đầu kỳ.