HDBank tung ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn ngay Tết Bính Ngọ cho chủ thẻ tín dụng

Theo đó, từ 1/2 đến 28/2, khách hàng chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng cho mua sắm và du lịch sẽ được hoàn tiền 10% tổng doanh số giao dịch, tối đa 1 triệu đồng. 5 khách hàng có số lượng giao dịch cao nhất trong tháng 2, với tổng doanh số chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên ở hai ngành hàng này, sẽ được hoàn thêm 1 triệu đồng.

Ngoài ra, thẻ HDBank cũng dành tặng nhiều phần quà tri ân đầu năm đến các khách hàng thân thiết, thay cho lời cảm ơn vì đã luôn tin dùng thẻ HDBank như một người bạn đồng hành suốt năm qua (chương trình dành riêng khách hàng thân thiết thỏa điều kiện và nhận được thông báo từ HDBank).

Không chỉ riêng dịp Tết Bính Ngọ, Holiday Deals sẽ tiếp tục được triển khai trong 8 kỳ lễ lớn năm 2026, gồm: Quốc tế Phụ nữ (7-8/3), Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, Quốc khánh, Back to School (khai giảng), Phụ nữ Việt Nam, Black Friday - Cyber Monday và Giáng sinh.

Song song đó, chủ thẻ còn được tận hưởng ưu đãi hoàn tiền vào các “ngày đôi” và ngày hội thành viên thẻ HDay (ngày 5 hằng tháng), với mức hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày. Đồng thời, khách hàng còn có thể tận hưởng khoảng 2.000 điểm ưu đãi thẻ từ các đối tác trên toàn quốc, bao gồm mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí và dịch vụ đời sống.

Thông qua Holiday Deals cùng chuỗi ưu đãi diễn ra xuyên suốt năm, thẻ tín dụng HDBank mang đến trải nghiệm thanh toán không tiền mặt tiện lợi với trải nghiệm “quẹt là hoàn tiền”, giúp khách hàng tối ưu chi tiêu, gia tăng lợi ích tài chính và tận hưởng nhiều ưu đãi trong dịp Tết cũng như các mùa lễ hội năm 2026.

Xem chi tiết ưu đãi tại: https://hdbank.com.vn/vi/personal/promotion/detail/the/holiday-deals-ngay-dac-biet-deal-dac-sac.