HDBank sẽ trở thành định chế tài chính công nghệ toàn cầu

Kiến tạo định chế tài chính của thời đại mới

Ngày 24/4, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, AHLĐ - GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, đã chia sẻ tầm nhìn phát triển ngân hàng theo hướng định chế tài chính công nghệ, đồng thời nhấn mạnh cam kết tăng trưởng bền vững và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

AHLĐ - GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank (Ảnh: Nam Anh).

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, HDBank đang được xây dựng “như một định chế tài chính công nghệ dẫn dắt - nơi dữ liệu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nâng cao mọi quyết định và trải nghiệm khách hàng”. Mô hình mà ngân hàng hướng tới là “định chế tài chính của tương lai, quy mô, đa dạng mà thông minh, nhanh nhất và gần khách hàng nhất”.

Đánh giá bối cảnh vĩ mô, lãnh đạo HDBank cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính lịch sử với triển vọng tăng trưởng hai con số, cùng với sự hình thành của Trung tâm Tài chính quốc tế và xu hướng dòng vốn toàn cầu dịch chuyển về các thị trường năng động, ổn định.

“HDBank không đứng ngoài”, bà Thảo nhấn mạnh, cho biết ngân hàng đang chủ động kết nối thị trường vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới, đồng thời thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Với cổ đông, lãnh đạo HDBank đưa ra ba cam kết gồm: tăng trưởng bền vững dựa trên hệ sinh thái và công nghệ; quản trị theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất với tính minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm; cùng mục tiêu tạo ra giá trị dài hạn “không chỉ trong một năm, mà qua nhiều thế hệ”.

Các nhà đầu tư chia sẻ tầm nhìn và tham vọng của HDBank trong tương lai (Ảnh: Nam Anh).

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, bà Thảo bày tỏ: “Có những tổ chức tồn tại để báo cáo kết quả. Và có những tổ chức tồn tại để kiến tạo tương lai. HDBank chọn con đường thứ hai”.

Theo đó, ngân hàng không chỉ xây dựng một tổ chức tín dụng, mà hướng tới “một định chế tài chính của thời đại mới: Nơi công nghệ đi cùng nhân văn, nơi tăng trưởng đi cùng trách nhiệm, và nơi mỗi quyết định hôm nay hướng tới giá trị bền vững của ngày mai”.

Bà Thảo cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của HDBank trong quá trình phát triển của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt: “Khi Việt Nam vươn lên, khi doanh nghiệp Việt bước ra thế giới - chúng tôi đồng hành”.

Đồng thời, lãnh đạo ngân hàng khẳng định trách nhiệm với niềm tin của cổ đông, cam kết mang lại “giá trị xứng đáng, lâu dài và bền vững”, dựa trên triết lý hành động gắn với sáng tạo, đạo đức và tính liêm chính trong suốt hành trình phát triển.

Những con số "biết nói" và chu kỳ tăng trưởng mới

Cụ thể hóa tầm nhìn của ban lãnh đạo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những con số kỷ lục. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt gần 30.100 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 41% so với năm 2025. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

HDBank hướng tới là định chế tài chính của tương lai, quy mô, đa dạng mà thông minh, nhanh nhất và gần khách hàng nhất (Ảnh: Nam Anh).

Các chỉ tiêu tài chính khác cũng thể hiện tham vọng mở rộng quy mô mạnh mẽ. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng (tăng 28%). Mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 37%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Ngân hàng cũng dự kiến huy động vốn vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đại hội cũng chốt phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Trước đó, năm 2025 được đánh giá là năm "bản lề" thành công rực rỡ của HDBank với lợi nhuận đạt hơn 21.300 tỷ đồng, vượt mọi kế hoạch đề ra và duy trì hiệu quả ROE đạt 25,3% dẫn đầu toàn ngành, trên nền vốn mạnh với CAR lên tới 16,7% - cao nhất hệ thống và kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.