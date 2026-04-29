HDBank quý I: Lãi 6.107 tỷ đồng, Moody’s nâng triển vọng lên “Tích cực”

HDBank ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành (Ảnh: HDBank).

Tín dụng và huy động tăng trưởng cao trong top dẫn đầu

Tính đến 31/3, tổng tài sản HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (ước khoảng 3,18%), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và là các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tổng huy động vốn trong kỳ vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Quý I, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng bền vững nhờ sự đóng góp tích cực từ các hoạt động cốt lõi cùng các chỉ tiêu kinh doanh số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,29%, tiếp tục ở nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ và cao top đầu thị trường. Tỷ lệ nợ xấu (theo thông tư 31 NHNN) thấp, 1,86%. Tỷ lệ dư nợ trên tổng huy động (LDR) được kiểm soát chỉ 69,8%, các chỉ số an toàn khác được đảm bảo.

Chiến lược kinh doanh số tiếp tục đột phá trong kỳ công bố, với số lượng giao dịch qua các kênh số ghi nhận mức tăng trưởng 35% và giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Hiệu quả từ chiến lược số hóa toàn diện giúp HDBank tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất hoạt động và đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn dưới 26%.

Hệ sinh thái đa năng mở rộng động lực tăng trưởng

Trong quý I, hệ sinh thái tài chính đa năng của HDBank tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ từ các đơn vị thành viên, định hình các trục tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.

Sau một năm chuyển đổi, Ngân hàng Số Vikki ghi nhận tăng trưởng tích cực, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Vikki Bank được vinh danh với hai hạng mục “Ngân hàng số tiết kiệm tốt nhất” và “Sản phẩm thẻ tích hợp tốt nhất - VikkiONE Connect” tại lễ trao giải Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026 do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á tổ chức ngày 25/4.

HD SAISON duy trì vị thế hàng đầu trong mảng tài chính tiêu dùng, với lợi nhuận 339 tỷ đồng trong quý I, hiệu quả hoạt động duy trì mức cao trong ngành. Ứng dụng di động HD SAISON đạt mốc gần 4,5 triệu lượt tải tính đến cuối kỳ công bố.

Công ty Chứng khoán HD (HDS) ghi nhận tăng trưởng mạnh, với doanh thu đạt 461 tỷ đồng, tăng 89% và lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ.

Nâng tầm vị thế quốc tế, củng cố nền tảng tín nhiệm

HDBank tiếp tục triển khai chiến lược “HDBank Global”, mở rộng kết nối với thị trường vốn quốc tế thông qua hợp tác với London Stock Exchange và các sáng kiến liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), hướng tới đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao chuẩn mực quản trị.

Trong tháng 4, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm của HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Đánh giá này phản ánh kỳ vọng về lộ trình tăng cường vốn chủ sở hữu đi cùng khả năng duy trì hiệu quả sinh lời cao, qua đó củng cố bộ đệm vốn và nâng cao năng lực hấp thụ rủi ro trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tích cực. Triển vọng “Tích cực” cũng mở ra dư địa nâng hạng trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh tích cực đạt được ngay trong quý đầu năm là tín hiệu khả quan về một năm tăng tốc, vươn mình mạnh mẽ của HDBank và các đơn vị thành viên, hướng tới hoàn thành, vượt kế hoạch kinh doanh và các chương trình chiến lược quan trọng vừa được đại hội cổ đông thường niên thông qua.