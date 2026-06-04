HDBank đưa ESG và chuyển đổi số vào chiến lược đồng hành doanh nghiệp

Theo ông Trần Hoài Phương, vai trò của ngân hàng hiện nay phải rộng hơn, từ tư vấn, kết nối kinh doanh đến hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhận định này phản ánh khá rõ sự thay đổi trong chiến lược của HDBank những năm gần đây. Thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng tín dụng đơn thuần, ngân hàng đang xây dựng hệ sinh thái tài chính xoay quanh doanh nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế như xuất khẩu, FDI, công nghiệp chế biến chế tạo và chuỗi cung ứng.

Ông Trần Hoài Phương chia sẻ trước thềm Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” do báo Dân trí tổ chức, ngày 27/5, ở Hà Nội. Đây là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng” (Ảnh: Mạnh Quân).

ESG không còn là điểm cộng

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là cách HDBank tiếp cận ESG. Nếu vài năm trước, ESG chủ yếu được nhìn nhận như một lợi thế cạnh tranh hoặc tiêu chí khuyến khích, thì hiện nay tiêu chuẩn này đã dần trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Ông Trần Hoài Phương cho biết: "Tất cả khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại HDBank hiện đều được đánh giá theo các tiêu chí ESG. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang xem ESG là câu chuyện xa vời hoặc chỉ liên quan tới các tập đoàn lớn. Trên thực tế, các yêu cầu này đã hiện diện rất cụ thể trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu".

Theo ông Trần Hoài Phương, các đối tác tại châu Âu hay Mỹ ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện lao động, quy trình sản xuất, hệ thống xử lý chất thải hay mức độ phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ cần năng lực sản xuất mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng cũng buộc phải thay đổi. Thay vì chỉ nhìn vào tài sản thế chấp hoặc báo cáo tài chính, HDBank bắt đầu đưa ESG vào quy trình thẩm định như một chỉ số phản ánh chất lượng quản trị và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Theo ông Phương, có những trường hợp doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để được cấp tín dụng nhưng HDBank vẫn đồng hành thông qua tư vấn hoặc các giải pháp bảo lãnh, giúp doanh nghiệp có thêm thời gian hoàn thiện năng lực trước khi tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

"Câu chuyện hiện nay không còn là cho vay hay không cho vay. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp có thể nâng cấp chính mình để tiếp cận được những dòng vốn tốt hơn trong tương lai", ông Phương nói.

Ông Trần Hoài Phương trình bày tham luận (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đón đầu làn sóng FDI bằng hệ sinh thái tài chính

Không phải ngẫu nhiên HDBank dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm doanh nghiệp FDI và xuất khẩu. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển sang Đông Nam Á, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế nhờ lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực và mạng lưới hiệp định thương mại tự do.

Đi cùng dòng vốn đầu tư là nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ tài chính, ngoại hối, tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền. Ông Trần Hoài Phương cho biết HDBank đã thành lập đội ngũ chuyên trách khách hàng FDI với khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Hoa và Pháp.

Đây không đơn thuần là đội ngũ bán hàng mà được định hướng trở thành những chuyên gia tư vấn tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Đằng sau chiến lược này là một thay đổi lớn về tư duy.

"Nếu trước đây ngân hàng chủ yếu cạnh tranh bằng lãi suất thì hiện nay khách hàng cần nhiều hơn thế. Họ cần một đối tác có thể hỗ trợ từ thanh toán, quản trị dòng tiền, ngoại hối đến kết nối kinh doanh", ông Phương chia sẻ.

Khi ngân hàng trở thành người bạn đồng hành

Một trong những điểm nổi bật trong phát biểu của lãnh đạo HDBank là việc nhiều lần nhấn mạnh khái niệm "đồng hành cùng doanh nghiệp".

Theo ông Phương, cơ hội tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam trong những năm tới không chỉ nằm ở các tập đoàn lớn mà còn đến từ hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của nhóm này lại không nằm ở thiếu vốn mà ở năng lực quản trị. Nhiều hộ kinh doanh chưa có hệ thống tài chính minh bạch, chưa chuẩn hóa dữ liệu vận hành hoặc chưa xây dựng được nền tảng quản trị đủ mạnh để tiếp cận nguồn vốn lớn hơn.

Đó cũng là lý do HDBank đang hướng tới vai trò ngân hàng giao dịch chính của doanh nghiệp thay vì chỉ là nơi cấp tín dụng. Thông qua các nền tảng số như Di-HDBiz, ngân hàng muốn tham gia sâu hơn vào quá trình quản trị dòng tiền, thanh toán, báo cáo và vận hành hàng ngày của doanh nghiệp.

Ông Trần Hoài Phương cho rằng năng lực cạnh tranh dài hạn của ngân hàng sẽ không chỉ đến từ vốn hay công nghệ, mà còn nằm ở khả năng hiểu doanh nghiệp. “Ngân hàng nào càng hiểu doanh nghiệp, càng đi cùng doanh nghiệp sát hơn thì càng có cơ hội tăng trưởng bền vững hơn", ông Phương nói.