Hành trình pin cũ “hóa xanh” sau khi được thu gom tại OCB

Theo đó, ngân hàng cho biết, không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom, OCB còn rất chú trọng đến khâu xử lý sau tiếp nhận. Pin cũ sau khi được thu gom tại gần 200 điểm giao dịch xanh trên toàn quốc sẽ được tập trung về 176 chi nhánh và phòng giao dịch OCB.

Tại đây, toàn bộ số pin sẽ được bàn giao cho đơn vị chuyên trách để vận chuyển đến khu xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

OCB Pin Hunter - Giai đoạn 2 thu hút nhiều khách hàng tham gia, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng và xã hội (Ảnh: OCB).

Tại khu xử lý, pin được đưa vào quy trình xử lý theo công nghệ khép kín. Ở bước tiền xử lý, pin cũ được phân loại và đưa vào hệ thống xử lý chất thải điện tử. Sau đó, pin được thiêu hủy trong hệ thống lò đốt chuyên dụng gồm hai buồng đốt. Buồng đốt sơ cấp hoạt động ở nhiệt độ 650-1.150°C nhằm phá hủy các hợp chất nguy hại, trong khi buồng đốt thứ cấp vận hành ở mức 1.050-1.232°C để đốt triệt để khí độc phát sinh trong quá trình xử lý.

Khí thải sau đó tiếp tục được xử lý qua hệ thống gồm thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước, tháp trung hòa, tháp hấp phụ và tháp tách bụi, trước khi được dẫn qua hệ thống quạt hút và ống khói cao 21m nhằm đảm bảo an toàn môi trường.

Phần tro xỉ thải ra sau khi xử lý thay vì được chôn lấp an toàn sẽ được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, giải pháp này không chỉ giúp tái sinh chất thải mà còn đảm bảo tuyệt đối không phát thải rác độc hại ra môi trường.

Đồng thời, nước thải và khí thải từ quá trình xử lý cũng được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua các chương trình quan trắc thường xuyên. Hệ thống quan trắc khí thải tự động được truyền dữ liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mọi chỉ số đều đạt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN).

Quy trình xử lý pin cũ sau khi được thu gom tại các điểm giao dịch xanh OCB (Ảnh: OCB).

“Việc minh bạch quy trình xử lý giúp người tham gia chương trình yên tâm hơn khi mang pin cũ đến các điểm thu gom. Thực tế, chiến dịch Pin Hunter không chỉ là hoạt động thu gom pin đã qua sử dụng, mà còn là cách để ngân hàng cùng khách hàng hình thành thói quen xử lý rác thải nguy hại đúng cách, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường”, đại diện lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Mỗi viên pin được xử lý đúng quy trình đều sẽ hạn chế nguy cơ phát tán các kim loại nặng ra môi trường. Chỉ sau 1 tháng giai đoạn 2 chính thức khởi động, OCB Pin Hunter đã thu hút hơn 3.000 người tham gia, thu về hơn 2 tấn pin cũ trên toàn quốc, một minh chứng rõ nét cho thấy bảo vệ môi trường đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật.

Với thông điệp “Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành”, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, góp phần hình thành thói quen phân loại và xử lý rác thải nguy hại đúng cách, hướng tới một tương lai bền vững.